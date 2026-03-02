Getty/GOAL
El Manchester City está listo para hacer una oferta MEGA por el lateral del Newcastle Tino Livramento
La ciudad confía en atraer a Livramento.
El City está ansioso por encontrar una solución permanente a su situación en el lateral derecho, que sigue siendo un rompecabezas táctico desde que el club comenzó a alejarse de Kyle Walker. Aunque Matheus Nunes ha cubierto admirablemente esta posición esta temporada, a pesar de haber sido fichado como centrocampista procedente del Wolverhampton, y Rico Lewis, producto de la cantera, sigue siendo una opción muy valorada, el equipo de fichajes considera que Livramento es el perfil ideal para dominar la banda durante la próxima década. La directiva del Etihad lleva siguiendo al jugador de 23 años desde el verano pasado, pero el interés se ha intensificado tras las dificultades del Newcastle para renovarle con un nuevo contrato a largo plazo. Aunque los Magpies llevan intentando negociar una renovación desde principios del año pasado, no se ha logrado ningún avance. El City es plenamente consciente de la situación y cree que puede tentar al prometedor jugador inglés a abandonar St James' Park, a pesar de que su contrato actual dura hasta 2028 y de que el jugador no ha presentado oficialmente una solicitud de traspaso.
¿Se avecina un nuevo récord mundial?
El acuerdo probablemente superaría el actual récord mundial para un lateral, que es de 60 millones de libras (76 millones de dólares) que el París Saint-Germain pagó al Inter por Achraf Hakimi en 2021. También superaría el récord británico para esa posición, que actualmente ostenta el propio City tras su desembolso de 57 millones de libras (72 millones de dólares) por Joao Cancelo, procedente de la Juventus, en 2019. Según informa TEAMtalk, algunas fuentes creen que el Newcastle pedirá 70 millones de libras por Livramento si decide marcharse, pero, independientemente del precio, es casi seguro que se tratará de un récord mundial.
El City no es ajeno a los grandes gastos en la base de su equipo, ya que cuenta con el récord mundial del central más caro, Josko Gvardiol. Convertir a Livramento en el lateral más caro de la historia sería una señal de su gran intención de mantener su dominio nacional y europeo. Aunque el internacional inglés no ha solicitado formalmente abandonar St James' Park, en el City hay una confianza cada vez mayor en que el defensa está interesado en fichar por el Manchester.
La carrera por Elliot Anderson
Los planes de fichajes del City para este verano no se limitan al vestuario del St James' Park. Según se informa, el City también cree que está en una posición privilegiada para cerrar el fichaje de Elliot Anderson este verano. El exjugador del Newcastle ha sido toda una revelación en el Nottingham Forest, lo que ha despertado un gran interés por parte del Manchester United. Sin embargo, el City espera ganar la carrera por su fichaje, al tiempo que aparentemente se mantiene abierto a dejar marchar a dos estrellas influyentes como parte de una renovación más amplia de la plantilla durante la próxima ventana de fichajes.
El interés por Anderson pone de manifiesto el compromiso del City por fichar a los mejores talentos nacionales, posiblemente a costa de sus rivales locales. Aunque el centro del campo sigue siendo una prioridad, la posible salida de estrellas consagradas podría allanar el camino para una plantilla más joven la próxima temporada. Parece que el City está actuando de forma agresiva para asegurarse de mantenerse a la cabeza, centrándose tanto en refuerzos defensivos como en motores versátiles para el centro del campo, como la estrella del Forest.
Planes de transferencia más amplios en el Etihad
Las posibles incorporaciones de Anderson y Livramento podrían coincidir con varias salidas de alto perfil. Según se informa, el Aston Villa está dispuesto a competir por James Trafford, mientras que Savinho, Rodri y John Stones también han sido relacionados con posibles salidas. Mientras tanto, el club también debe lidiar con los rumores externos que rodean a su legendario entrenador, ya que los informes sugieren que Pep Guardiola está despertando un interés creciente por parte del Al-Ahli, equipo al que representó al final de su carrera como jugador. Según se informa, el club qatarí está siguiendo de cerca su situación.
