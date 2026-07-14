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Adhe Makayasa

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El Manchester City «está haciendo todo lo posible» por fichar a Ayyoub Bouaddi, estrella marroquí del Mundial, y el Lille se muestra abierto a la transferencia

Fichajes
A. Bouaddi
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Marruecos

Según informes, Manchester City presiona fuerte para fichar al mediocampista del Lille, Ayyoub Bouaddi, tras su buen Mundial. El club inglés quiere llevarlo directo al Etihad Stadium para reforzar su medio campo de cara a la próxima temporada.

  • El City se interesa por una joven promesa marroquí

    Según David Ornstein, de The Athletic, el City presiona para fichar al joven centrocampista del Lille, Bouaddi, tras su brillante Mundial con Marruecos. Sus actuaciones han despertado el interés de varios grandes clubes europeos. El Lille se plantea venderlo si llega una oferta que cumpla sus exigencias económicas.



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    El Lille exige una cantidad astronómica

    El club francés espera el regreso del jugador de sus vacaciones postmundial para negociar con sus agentes y valorar todas las opciones, incluida su continuidad. Aunque el Lille se muestra abierto a la negociación, se cree que ha fijado un precio de 100 millones de euros (85 millones de libras), cifra que probablemente descartará a varios interesados. A diferencia de otros clubes interesados que estarían dispuestos a volver a cederlo, el City prefiere incorporarlo directamente a su plantilla este verano.

  • El refuerzo del centro del campo es prioritario

    El City busca a Bouaddi para renovar su mediocampo tras la salida de Bernardo Silva. Ya invirtió 116 millones de libras en fichar a Elliot Anderson, del Nottingham Forest. Con el contrato de Rodri venciendo en 2027 y el futuro incierto de otros pilares, Bouaddi se ve como una inversión a largo plazo.

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    Se acerca el momento de decidir

    Bouaddi decidirá pronto su futuro, pues el interés de los grandes clubes crece. Arsenal y Manchester United llevan un año en contacto con su entorno, pero el City es ahora el favorito. El joven debe elegir entre luchar por un puesto en el Etihad o seguir creciendo en la Ligue 1.