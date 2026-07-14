El Manchester City «está haciendo todo lo posible» por fichar a Ayyoub Bouaddi, estrella marroquí del Mundial, y el Lille se muestra abierto a la transferencia

El club francés espera el regreso del jugador de sus vacaciones postmundial para negociar con sus agentes y valorar todas las opciones, incluida su continuidad. Aunque el Lille se muestra abierto a la negociación, se cree que ha fijado un precio de 100 millones de euros (85 millones de libras), cifra que probablemente descartará a varios interesados. A diferencia de otros clubes interesados que estarían dispuestos a volver a cederlo, el City prefiere incorporarlo directamente a su plantilla este verano.