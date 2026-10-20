Getty
Traducido por
¡El Manchester City, en la Championship! ¿Podría Kalvin Phillips tener otra oportunidad? El olvidado exinternacional con Inglaterra de 42 millones de libras busca recuperar la «sonrisa» durante su cesión al Sheffield United
Philipps ganó medallas con el City, pero no tuvo suficientes minutos de juego
Phillips compite actualmente en ese nivel tras regresar a Bramall Lane. La temporada pasada lo pasó mal con el Sheffield United: disputó solo tres partidos y sufrió una expulsión y una lesión de rodilla.
Chris Wilder llevó de vuelta al jugador de 30 años a sus raíces en Yorkshire durante el verano, mientras que en Manchester seguía sin tener sitio en el primer equipo. Para el canterano del Leeds parecía no haber posibilidad de regresar al City.
Tras su traspaso en 2022, se le ha tachado de fichaje fallido de 42 millones de libras (56 millones de dólares). El futbolista que brilló con Inglaterra en la Eurocopa 2020 ha perdido mucho protagonismo en las últimas temporadas.
Phillips cuenta en su palmarés con medallas de campeón de la Premier League y de la Champions League, pero perdió rápidamente el favor de Pep Guardiola en el Etihad. Sus traslados a Sheffield buscan devolverle la sonrisa después de una etapa especialmente dura.
- Getty
La cesión al Sheffield United busca ayudar al centrocampista a recuperar la chispa
Kilgallon, que jugó en el Leeds United y el Sheffield United y habló en colaboración con monedas de FC 27, declaró a GOAL cuando le preguntaron por el último intento de Phillips de reivindicarse: «En el Leeds United lo querían muchísimo. ¿Fue acertado para él fichar por el Manchester City?»
«Puede que te lleves títulos y dinero al bolsillo, pero cuando se marchó allí tenía que mirar a los otros centrocampistas que había entonces en la plantilla y preguntarse: ¿cuánto voy a jugar de verdad aquí? Tenía por delante a [Kevin] De Bruyne, Rodri y [Bernardo] Silva.
«Fue un fichaje equivocado para él. Está muy bien ganar un montón de dinero y quizá llevarte unas cuantas medallas, pero apenas ha tenido protagonismo. Probablemente haya sido la peor época de toda su carrera, ¡y está ganando un dineral!
«Se le nota en la cara que no es feliz. Espero que en el Sheffield United alguien como Chris Wilder consiga que vuelva a jugar. Tiene personalidad y probablemente vea como una especie de experimento o un reto devolver a Kalvin Phillips al nivel que tenía cuando jugaba en el Leeds United.
«Es otro club enorme. En el Sheffield United juegas cada semana ante 24.000 o 25.000 aficionados. Ojalá recupere la sonrisa y vuelva a disputar 25 o 30 partidos por temporada. Hace mucho tiempo que eso no ocurre».
Se plantea el descenso del Manchester City de la Premier League
Aún podría surgir una oportunidad inesperada en el Manchester City, mientras el Chelsea ve cómo pesan sobre el club 114 cargos por incumplir el juego limpio financiero. Se ha sugerido que se avecina una deducción de puntos que dejaría al equipo de Enzo Maresca fuera de la Premier League.
Si eso ocurriera, ¿podría Phillips, que tiene contrato en Manchester hasta el verano de 2028, desempeñar algún papel en el club al que pertenece? Kilgallon respondió cuando le plantearon esa pregunta: «¿Quién sabe? Oí que, cuando se fue al Sheffield United el año pasado, cobraba 120.000 libras a la semana, y yo decía que ahora no iba a cobrar ni de lejos esa cantidad. Y tú me dijiste que le quedaban dos años de contrato con el Manchester City. Yo dije: “¿Qué?”. No me lo podía creer.
»Sé que lo del Manchester City es un desastre, ¿no? Se ha descontrolado por completo. Hay muchísimas opiniones al respecto. Pero son muy malas noticias para la liga y los clubes. Ahora están saliendo a la luz muchas cosas distintas, todos los cargos, y es un desastre».
- Getty Images
¿Qué futuro le espera a Phillips, exestrella de Inglaterra?
Phillips, que también ha pasado por el West Ham y el Ipswich después de que el City considerara que no contaba con él, ha sido un habitual en el Sheffield United al inicio de la temporada 2026-27.
Puede que acabe quedándose allí, ya que existe la posibilidad de que se rescinda su contrato en Mánchester y quede libre, pero por ahora siguen planteándose dudas sobre qué le depara el futuro, un debate que se ha prolongado mucho más de lo que el centrocampista con 31 internacionalidades jamás habría imaginado.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias