El Manchester City ha roto su silencio tras la sentencia histórica que ha sacudido el mundo del fútbol. Después de una larga investigación sobre la conducta financiera del club entre 2009 y 2018, una comisión independiente ha determinado que el conjunto del Etihad eludió de forma sistemática las normas de Rentabilidad y Sostenibilidad de la competición.

El veredicto es, sin duda, el momento más significativo de la historia de la competición y amenaza con eclipsar el éxito sin precedentes del que ha disfrutado el club bajo la propiedad de City Football Group. En una rápida y contundente réplica, el club afirmó que estaba decepcionado y sorprendido por la opinión de la Comisión de la Premier League y mantuvo su completa inocencia durante todo el proceso.

La magnitud de las infracciones es asombrosa, ya que la liga estableció que el club había participado en un «plan de financiación encubierto» para sortear las restricciones de gasto. Según las conclusiones, el City utilizó asociaciones comerciales ficticias y presentó cuentas financieras falseadas para inflar artificialmente sus cifras de ingresos mientras ocultaba al mismo tiempo el verdadero coste de sus operaciones.

Estas acciones supuestamente permitieron al club gastar muy por encima de sus medios legítimos durante un periodo en el que alcanzó la supremacía en el fútbol inglés. Las pruebas de la Premier League sugerían que estos acuerdos comerciales ficticios formaban parte de un plan de financiación encubierto por valor de 830,69 millones de libras, una cifra que pone de relieve la gravedad del fallo regulatorio identificado por la comisión.