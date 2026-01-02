Ben Jacobs informa que "el traslado de Semenyo al Manchester City desde el Bournemouth ahora está acordado en principio". Continúa diciendo que los dos clubes están "en proceso de redactar la documentación". Se afirma que se espera una mayor "claridad" sobre un cambio propuesto "en las próximas 24 horas".

City parece estar a punto de ganar la carrera por una firma muy buscada, pero Guardiola ha seguido jugando sus cartas cerca de su pecho cuando se trata de Semenyo. Dijo a los periodistas la última vez que se le preguntó sobre un acuerdo propuesto: "No sé ninguna noticia sobre nada en este momento. Lo siento, no tengo ninguna noticia. Así que la ventana de transferencias está completamente cerrada en este momento".

Semenyo ha registrado nueve goles para el Bournemouth esta temporada, habiendo marcado 13 la temporada pasada. Es plenamente consciente del ruido que sigue generando, pero ha estado haciendo todo lo posible por hacer oídos sordos a ello.

La estrella nacida en Chelsea, que comenzó en el Bristol City, ha dicho sobre su futuro: "No lo pienso demasiado. Intento estar presente lo más que puedo. Ves las noticias todo el tiempo, yo también las veo, no soy ajeno, pero trato de mantenerme enfocado. Estoy disfrutando de mi fútbol aquí. Si no estoy marcando goles, todo eso se desvanece. Intento estar presente, hacer lo mejor que puedo para el equipo, marcar goles y lo que sea que pase en el futuro, pasará".