El Manchester City confirma el regreso de su exportero como parte del cuerpo técnico de Enzo Maresca

Caballero vuelve al City: el club de la Premier League ha confirmado que el argentino se ha incorporado al cuerpo técnico del primer equipo de Maresca. Caballero es un rostro conocido para la afición del City, ya que defendió los colores del club entre 2014 y 2017, disputando 48 partidos y convirtiéndose en el héroe de la tanda de penaltis de la final de la Copa de la Liga de la temporada 2015-16 contra el Liverpool.

Ambos ya coincidieron en el Málaga de Manuel Pellegrini. Ahora Caballero llega al banquillo junto a Danny Walker, quien regresa tras formar parte de la cantera citizen antes de seguir a Maresca en Leicester y Chelsea.