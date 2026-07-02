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El Manchester City confirma el acuerdo con el Nottingham Forest por Elliot Anderson, quien cerrará un traspaso millonario tras el Mundial
Anderson se somete al reconocimiento médico del City en EE. UU.
Anderson está con la selección inglesa en el Mundial, pero el traspaso avanza: ya pasó el reconocimiento médico en Kansas con los «Three Lions».
Los clubes acordaron aplazar los detalles finales hasta después del torneo, cuando Anderson regrese a Inglaterra. La presentación con la camiseta del City se anunciará en cuanto su agenda veraniega lo permita.
Reforzar el motor del centro del campo de Maresca
El fichaje de Anderson por el City muestra la intención del club de mantener una plantilla dominante bajo la dirección del cuerpo técnico, incluido el recién nombrado Enzo Maresca. El club ha expresado su apoyo a los actuales compromisos del jugador, afirmando: «Mientras tanto, todos en el Manchester City deseamos a Elliot y a la selección de Inglaterra mucha suerte en su andadura en el Mundial y esperamos darle la bienvenida a Manchester a su debido tiempo».
El centrocampista de 23 años, uno de los más dinámicos de la Premier League, aportará más profundidad y energía a un mediocampo ya repleto de talento.
Un aumento sin precedentes y el impacto del Mundial
La disposición del City a pagar, según informes, 116 millones de libras, subraya la rápida evolución de Anderson hasta convertirse en un talento de primer nivel. Tras 55 partidos sin marcar en sus inicios en el Newcastle United, el centrocampista encontró su ritmo en el Nottingham Forest, donde se consolidó como pieza clave y anotó seis goles en 92 encuentros. Esa regularidad en la liga se ha trasladado a la perfección al escenario más importante este verano. En el Mundial ha sido titular en todos los partidos de Inglaterra y clave en la ajustada victoria 2-1 ante la República Democrática del Congo en la ronda de 32.
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Una nueva era en el Etihad y lo que nos depara el futuro
De momento, Anderson se centra en la selección, que se prepara para los octavos contra México. Después, firmará en Mánchester un contrato de cinco años valorado en 300.000 libras semanales. Llega en un momento clave para el City, llamado a aportar frescura y creatividad tras la marcha de Bernardo Silva al Real Madrid. Con el club preparando un nuevo capítulo tras la era Guardiola, su fichaje, uno de los más caros del fútbol británico, refuerza el centro del campo y lanza un mensaje claro de ambición.