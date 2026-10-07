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Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Zaki
Traducido por

El Manchester City concede a Erling Haaland una petición especial mientras aumentan las preocupaciones tras el veredicto de culpabilidad por 114 cargos

E. Haaland
Manchester City
Noruega
Liverpool vs Manchester City
Premier League
Portugal vs Noruega
Portugal
UEFA Nations League A

Según se informa, Manchester City ha concedido a Erling Haaland un periodo de descanso de emergencia después de que regresara de sus compromisos internacionales en un estado descrito como «completamente agotado». El prolífico delantero pidió el cambio durante la derrota de Noruega ante Portugal, lo que ha provocado temor a una fatiga muscular justo cuando el gigante del Etihad se prepara para un duelo enorme contra el Liverpool en medio del veredicto de culpabilidad por los cargos financieros.

  • A Haaland le conceden un descanso crucial

    Erling Haaland fue sustituido en el minuto 67 de la derrota de Noruega por 2-1 ante Portugal en la Nations League. El delantero pidió el cambio tras sufrir una posible fatiga muscular.

    Los temores a una lesión grave fueron descartados rápidamente. El seleccionador de Noruega, Stale Solbakken, confirmó que su salida anticipada fue una decisión planificada de antemano para gestionar la exigente carga de trabajo del jugador de 26 años.

    El prolífico atacante, que ya suma cinco goles en cinco partidos de liga esta temporada, ha recibido unas breves vacaciones de Manchester City, según The Sun. Está previsto que regrese al Etihad Campus el jueves para ultimar la preparación del vital viaje del domingo a Anfield.


  • Portugal v Norway - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD4Getty Images Sport

    Solbakken explica la tensión extrema

    Solbakken ofreció detalles sobre el desgaste físico que el calendario futbolístico ha provocado en su selección. Explicó por qué varios internacionales, incluido Haaland, fletaron un avión privado para garantizarse tiempo de descanso inmediato.

    «Erling estaba, sencillamente, completamente fundido», reveló Solbakken. «Algunos de mis jugadores solo han tenido seis o siete días de vacaciones. Y en un trabajo normal no vives de tu condición física. Después se va directamente al inicio de la temporada, seguido de un minitorneo, así que es una carga extrema».

    El seleccionador de Noruega señaló que se contempló la posibilidad de dejar a Haaland en el banquillo de inicio, pero el jugador se negó. Solbakken admitió que Haaland tenía «malas vibraciones y sensaciones» con esa idea tras experiencias negativas como suplente en la Copa de la Liga.

    «Está en el grupo que soporta la mayor carga de trabajo, precisamente porque su equipo juega todas las competiciones y él es la principal referencia», añadió Solbakken.


  • El veredicto financiero proyecta una sombra

    El viaje del City a Merseyside supone su primer partido desde que una comisión independiente declaró al club culpable de 114 cargos por infracciones financieras. La Premier League había acusado originalmente al gigante del Etihad de 115 infracciones a lo largo de nueve temporadas, entre 2009-10 y 2017-18.

    El City ha negado tajantemente las acusaciones, pero la prolongada batalla legal ha concluido con un sorprendente veredicto de culpabilidad. El club ha presentado una apelación, aunque siguen creciendo las peticiones de un castigo deportivo importante.

    Todas las miradas estarán puestas en Anfield este fin de semana. Se espera que los directivos y empleados del club afronten un intenso cuestionamiento por las consecuencias legales, lo que añade una fuerte presión externa a una plantilla que atraviesa un calendario complicado.


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  • Manchester City v Sunderland - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Se avecina un duelo en Anfield

    El Manchester City se enfrenta a una carrera contrarreloj para asegurarse de que Haaland esté en plenas condiciones para el choque del domingo. El equipo visitante también evaluará el estado de Nico O'Reilly y Antoine Semenyo mientras se recuperan de lesiones leves.

    El Liverpool afronta sus propios quebraderos de cabeza con la plantilla tras el parón internacional. Cody Gakpo y Alexander Isak sufrieron lesiones con sus selecciones, mientras que se espera que Federico Chiesa, Hugo Ekitike, Conor Bradley y Giovanni Leoni se queden fuera.

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