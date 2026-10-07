El Manchester City concede a Erling Haaland una petición especial mientras aumentan las preocupaciones tras el veredicto de culpabilidad por 114 cargos

Erling Haaland fue sustituido en el minuto 67 de la derrota de Noruega por 2-1 ante Portugal en la Nations League. El delantero pidió el cambio tras sufrir una posible fatiga muscular.

Los temores a una lesión grave fueron descartados rápidamente. El seleccionador de Noruega, Stale Solbakken, confirmó que su salida anticipada fue una decisión planificada de antemano para gestionar la exigente carga de trabajo del jugador de 26 años.

El prolífico atacante, que ya suma cinco goles en cinco partidos de liga esta temporada, ha recibido unas breves vacaciones de Manchester City, según The Sun. Está previsto que regrese al Etihad Campus el jueves para ultimar la preparación del vital viaje del domingo a Anfield.



