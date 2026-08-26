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El Manchester City completa el fichaje del centrocampista marroquí Ayyoub Bouaddi, procedente del Lille, con un contrato de cinco años
Asegurando a un gran talento
El Manchester City ha completado el fichaje del internacional marroquí Ayyoub Bouaddi con un contrato de cinco años procedente del Lille francés. El centrocampista, de 18 años, ha firmado un acuerdo que le mantendrá en el Etihad Stadium hasta 2031, sujeto al trámite de la autorización internacional. Bouaddi llega a la Premier League como uno de los jóvenes con más proyección del fútbol mundial, después de haber acumulado ya 96 apariciones con el primer equipo del Lille y haber sumado ocho internacionalidades.
- Getty Images Sport
Expresando un traspaso soñado
En su llegada, Bouaddi expresó su enorme orgullo y felicidad por fichar por un club que considera el mejor del mundo. Destacó la cultura ganadora en el Etihad Stadium y sus ganas de desarrollarse bajo la dirección del entrenador Enzo Maresca.
«Este es un día muy especial para mí y para mi familia», dijo Bouaddi. «Manchester City es, para mí, el mejor club del mundo. Es un sueño estar aquí y poder llamarme jugador del City. Llevo muchos años viendo al City y me encanta su estilo de juego. La plantilla es de talla mundial y Enzo es un gran entrenador».
Pedigrí contrastado en el gran escenario
La reputación de Bouaddi se disparó aún más durante el reciente Mundial, donde brilló en el centro del campo con Marruecos y llamó la atención con una actuación magistral contra Brasil. El director de fútbol, Hugo Viana, elogió la excepcional inteligencia futbolística y el potencial del adolescente, y confirmó que el club ha seguido de cerca su rápida progresión.
«Viana añadió: “El potencial de Ayyoub es extremadamente alto, un jugador dotado de todo lo que necesita un centrocampista de primer nivel. Con solo 18 años, ya tiene una inteligencia futbolística sobresaliente y eso no hará más que mejorar bajo la dirección de Enzo.”»
- Getty Images Sport
Listo para el capítulo de la Premier League
Tras consolidarse como una figura clave en el Lille y ayudar al equipo a asegurar su regreso a la Champions League la pasada temporada, Bouaddi está preparado para su próximo desafío. Bajo la atenta mirada de Maresca y su cuerpo técnico, el elegante centrocampista con buen trato de balón buscará llevar su juego a un nuevo nivel. Los aficionados del Manchester City estarán deseando ver en acción a su nuevo fichaje mientras el club continúa su lucha por conquistar títulos en todas las competiciones.
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