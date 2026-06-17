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El Manchester City competirá con el Tottenham por fichar a Sandro Tonali, pese a sus esfuerzos por contratar a Elliot Anderson
El City se suma a la puja por Tonali
El City, ya con Enzo Maresca, quiere fichar a Tonali. El Tottenham negoció con él y lo quiere como estrella, pero ahora el Etihad compite por su fichaje. El City sigue al italiano de 26 años y no le asusta la elevada oferta que costaría sacarlo de St James' Park.
El interés del conjunto citizen apunta a una inminente reestructuración. El técnico de los Spurs, Roberto De Zerbi, admira a Tonali y el club londinense ha sido el más activo este verano. Sin embargo, el City permanece en la puja por un jugador que ya habló con el Arsenal en febrero. Con un valor estimado superior a 80 millones de libras, Tonali es uno de los nombres más codiciados de la Premier.
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Se planea un doble fichaje para el centro del campo
El interés del City por Tonali no excluye a Elliot Anderson, del Nottingham Forest. El club negocia su fichaje, lo que podría batir el récord de traspasos en Reino Unido. El objetivo es fichar a ambos para asegurar que la plantilla siga peleando por la Premier tras la marcha de Guardiola. Este doble fichaje podría elevar el gasto en refuerzos de centro del campo por encima de los 200 millones de libras.
Esta ofensiva llega tras la salida de Bernardo Silva al Real Madrid y ante la incertidumbre sobre el futuro de Nico González y Tijjani Reijnders, por lo que fichar a ambos centrocampistas se considera una necesidad estratégica.
La incertidumbre sobre Rodri
La mayor preocupación de la directiva del City es el futuro de Rodri. El exganador del Balón de Oro está en el último año de su contrato y representa a España en el Mundial. El centrocampista ha anunciado que esperará a después del torneo para decidir su futuro. Aunque el club le ha ofrecido un nuevo contrato y desea retenerlo, crece el temor a que no se comprometa a largo plazo.
Si no renueva, venderlo este verano sería la opción más sensata económicamente. Se menciona al Real Madrid como posible destino, aunque de momento no ha mostrado interés formal.
- AFP
Un verano de cambios en el Etihad
La posible llegada de Tonali y Anderson confirma que este verano será clave para el City. Tras ganar la FA Cup y la Carabao Cup, el club planea una gran reconstrucción.
El club busca recuperar su dominio en la Premier League tras perder el título ante Arsenal en la 2025-26 y ante Liverpool en la 2024-25, y quiere volver a ser protagonista en Europa después de caer en octavos de la Champions contra el Real Madrid.