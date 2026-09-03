El Manchester City ha conseguido traer de vuelta a Inglaterra a Moorhouse con una cesión hasta enero de 2027. El movimiento llega mientras el City busca reforzar su plantilla tras el traspaso de Keating al Liverpool, lo que deja al entrenador Andree Jeglertz con pocas opciones de recambio experimentadas por detrás de la guardameta titular Ayaka Yamashita.

Moorhouse llega después de haber establecido el récord de porterías a cero en una sola temporada de la NWSL, con 13, durante el doblete de Shield y Championship del Orlando Pride en 2024. Pese a sus dificultades en su actual campaña en Estados Unidos, el movimiento ofrece a Moorhouse la oportunidad de reiniciarse en un entorno conocido, al tiempo que ayuda al City en la defensa de su título y en su próxima campaña europea.