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El Manchester City apunta a una estrella de la Serie A de 60 millones de euros tras la salida de Rodri
El Manchester City apunta a la estrella de la Roma Kone
El Manchester City se ha fijado en el centrocampista de la Roma Kone mientras busca reforzar sus opciones en el centro del campo este verano. Según el Daily Mail, el internacional francés de 25 años se ha convertido en un objetivo serio para el campeón de la Premier League. Kone estuvo muy vinculado a un posible traspaso al United, rival local del City, al principio del actual mercado de fichajes, pero la operación no llegó a materializarse. Aún no ha salido de la capital italiana, lo que abre la puerta a que el City entre en escena.
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Reconstruyendo el centro del campo tras importantes salidas
El repentino interés del City en la exestrella del Toulouse llega tras una importante reestructuración en su sala de máquinas. El club dio recientemente luz verde a la mediática salida del centrocampista español Rodri, que fichó por el Barcelona.
Además, Reijnders completó su traspaso definitivo al conjunto saudí Al-Qadsiah. Entre ambas salidas, generaron una asombrosa cifra conjunta de 137,5 millones de euros, incluidas las primas por objetivos, lo que deja al City con fondos y una necesidad clara de reforzar su centro del campo.
La Roma fija el precio de salida de su centrocampista
Kone tiene actualmente contrato con la Roma hasta junio de 2029, lo que mantiene al conjunto de la Serie A en una posición de fuerza ante cualquier posible negociación. Sin embargo, según se informa, el club italiano está abierto a permitir la salida del centrocampista este verano por el precio adecuado. La Roma ha fijado un precio de salida estimado de entre 50 y 60 millones de euros por el internacional francés. Esa valoración representa una cifra muy asumible para un gigante europeo como el City, especialmente teniendo en cuenta su reciente entrada de dinero por ventas de jugadores.
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El Manchester City se prepara para hacer una oferta formal
Con importantes fondos para fichajes, el City está considerando seriamente presentar una oferta formal para llevar al dinámico centrocampista a la Premier League. El perfil de Kone encaja con lo que busca el club para recuperar profundidad y calidad en su plantilla.
Lograr un acuerdo con la Roma será la principal prioridad en las próximas semanas, mientras el City busca completar la transformación de su centro del campo antes de que comience la nueva temporada.
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