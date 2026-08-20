El repentino interés del City en la exestrella del Toulouse llega tras una importante reestructuración en su sala de máquinas. El club dio recientemente luz verde a la mediática salida del centrocampista español Rodri, que fichó por el Barcelona.

Además, Reijnders completó su traspaso definitivo al conjunto saudí Al-Qadsiah. Entre ambas salidas, generaron una asombrosa cifra conjunta de 137,5 millones de euros, incluidas las primas por objetivos, lo que deja al City con fondos y una necesidad clara de reforzar su centro del campo.