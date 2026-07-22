El Manchester City anuncia la renovación de Phil Foden, quien espera trabajar con el «brillante» Enzo Maresca

«Comprometer mi futuro con el City lo es todo para mí», declaró Foden en la web oficial del club. «Jugar aquí es mi sueño y siempre es un honor vestir esta camiseta. He tenido la suerte de vivir una etapa histórica llena de títulos, pero seguimos mirando al futuro para ganar más.

«Solo puedo dar las gracias al club, al cuerpo técnico, a mis compañeros y a la afición, que siguen depositando su confianza en mí. Espero poder devolvéroslo en los próximos años».

Además, se muestra ilusionado con el regreso de Maresca al banquillo, tras sus etapas en Chelsea y Leicester. El italiano ya fue asistente de Guardiola en la temporada del triplete 2022-23, periodo en el que Foden se consolidó.

«Estoy deseando volver a trabajar con Enzo. Fue brillante en la temporada del triplete y todos los jugadores lo respetaban y disfrutaban trabajando con él», añadió. «Tenerlo de vuelta es emocionante. He mejorado mucho con nuestros entrenadores y con una plantilla de talla mundial, y estoy ilusionado por la próxima etapa de mi carrera en este gran club».