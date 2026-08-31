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El Manchester City anuncia el fichaje por 32 millones de libras de la sensación brasileña Allan Elias procedente del Palmeiras
El Manchester City asegura a largo plazo el futuro del talento brasileño
El Manchester City ha anunciado oficialmente el fichaje de Allan, reforzando aún más las opciones ofensivas de Enzo Maresca. El club no desveló la cantidad del traspaso del jugador, pero se informa de que el extremo, que aún no ha sido internacional, llega en una operación valorada en 32 millones de libras iniciales, con la posibilidad de otros 2 millones de libras en variables por rendimiento. El jugador, de 22 años, ha firmado un contrato de cinco años en el Etihad Stadium, que le vincula al club hasta el verano de 2031, y se convierte en la última incorporación de alto perfil en lo que está siendo un verano transformador para los campeones de Inglaterra.
Al hablar sobre el movimiento, el joven brasileño no pudo ocultar su alegría por unirse al Manchester City. "Este es un momento surrealista para mí", dijo Allan a los medios oficiales del club. "El Manchester City, con todo lo que ha ganado en los últimos 15 años, es uno de los clubes más atractivos del mundo para los jugadores. Poder sentarme aquí hoy y decir que me he unido a ellos es el momento de mayor orgullo de mi vida. Quiero al Palmeiras y siempre lo haré, pero la decisión de venir al City fue fácil. Quiero ser el mejor futbolista que pueda ser y las conversaciones que he tenido hasta ahora con la gente del City me han convencido de que no hay un lugar mejor para cumplir mis ambiciones".
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El viaje de Florianópolis a Manchester
Natural de la ciudad costera de Florianopolis, el jugador cuyo nombre completo es Pablo Allan Andrade Elias comenzó su trayectoria en el fútbol sala antes de unirse al Figueirense a los 14 años. Su talento acabó siendo detectado por el Palmeiras, donde recibió el prestigioso dorsal número 10 en las categorías inferiores. Su ascenso fue rápido, con una aportación de 17 goles para el equipo sub-20 antes de dejar su huella en el fútbol profesional.
Al reflexionar sobre sus ambiciones en Inglaterra, Allan se mostró impaciente por empezar con sus nuevos compañeros y demostrar su valía al cuerpo técnico. "Quiero prometer a los aficionados del Manchester City que lo daré absolutamente todo para aprovechar al máximo esta oportunidad. Ahora empieza el trabajo duro. Daré el 100 % en los entrenamientos y haré todo lo posible para demostrarle al entrenador que debo jugar. Mi intención es ayudar al City a seguir ganando títulos. Si puedo hacerlo, sería un sueño hecho realidad", dijo Allan.
Parte de la revolución de Maresca
El fichaje de Allan forma parte de una reestructuración más amplia de la plantilla bajo las órdenes del nuevo entrenador Enzo Maresca. El brasileño sigue los pasos de incorporaciones recientes como Elliot Anderson, Jeremy Monga, Geronimo Rulli y Ayyoub Bouaddi, mientras el club renueva el grupo del primer equipo.
El director de fútbol, Hugo Viana, destacó el potencial del jugador y dijo: "Allan es un jugador realmente emocionante y creemos que será una gran incorporación para la plantilla. Ha demostrado a lo largo de su todavía corta carrera que luchará para ser lo mejor que pueda ser. Venir a Manchester y asumir el reto de ser jugador del Manchester City es otro ejemplo de ello".
"Seguimos su progresión en Brasil y vimos a un jugador que rinde en los grandes momentos y trabaja duro para el equipo con una actitud magnífica. Todos estamos muy contentos de que se haya unido a nosotros y esperamos verle crecer con el Manchester City".
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Flexibilidad táctica e impacto estadístico
Allan llega con una reputación cada vez mayor como uno de los atacantes más versátiles del Campeonato Brasileño. Aunque su posición principal es la de extremo derecho, ha demostrado la inteligencia táctica necesaria para actuar por el centro como segundo delantero o incluso retrasar su posición hasta el centro del campo y los roles de lateral cuando hace falta. Durante su etapa en el Palmeiras, Allan demostró ser una fuente fiable tanto de goles como de creatividad. A lo largo de la temporada 2024-25, disputó 54 partidos, dio ocho asistencias y marcó tres goles. Mejoró su eficacia de cara a puerta al año siguiente, al ver portería seis veces en 42 encuentros.
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