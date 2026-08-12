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El Manchester City anuncia el fichaje de Geronimo Rulli procedente del Marsella tras el traspaso de James Trafford al Leeds United
El Manchester City se asegura al sucesor de Trafford
El Manchester City se ha movido con rapidez en el mercado de fichajes para reforzar sus opciones en la portería y ha cerrado el fichaje de Rulli. El jugador, de 34 años, llega al campeón de la Premier League procedente del Marsella por una cantidad de 1,7 millones de libras, según se informa, y regresa al club en el que pasó la temporada 2016-17. La llegada del argentino es una respuesta directa a la salida de Trafford.
Durante su primera etapa en Mánchester, Rulli no llegó a disputar ni un solo partido con el primer equipo, pero ahora regresa como un veterano con un amplio bagaje en las principales ligas de Europa y en la escena internacional. El club confirmó que Rulli ha firmado un contrato que le vincula hasta el verano de 2028.
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Rulli disfruta de su regreso al Etihad
Rulli expresó su alegría por regresar al lado azul de Manchester. El guardameta estaba claramente deseando volver a ponerse a prueba en uno de los entornos más exigentes del fútbol mundial. Señaló que la reputación del club hizo que la decisión fuera fácil, y destacó la excelencia sostenida que se ha convertido en el sello distintivo de la era del Etihad. «Esta es una oportunidad increíble para mí y tenía que aprovecharla. Cuando surge la oportunidad de unirte al Manchester City, tienes que ir a por ella», dijo Rulli.
«Todo el mundo sabe lo impresionante que es este club. El éxito del City durante mucho tiempo ha sido impresionante. Todo el mundo con quien he hablado sobre el City me dijo que tenía que unirme a ellos porque es un club con estándares increíblemente altos. Todo profesional quiere estar en un entorno de alto rendimiento y estoy deseando empezar porque sé que voy a mejorar y aprender, que es siempre mi principal prioridad».
La directiva del club da la bienvenida a la presencia veterana
El director de fútbol del City, Hugo Viana, se hizo eco de la ilusión del jugador y señaló que los estándares profesionales de Rulli fueron un factor clave en el proceso de contratación. Viana subrayó que la unidad de porteros está ahora en una posición muy fuerte.
«La experiencia que aporta es evidente: ha jugado al más alto nivel durante muchos años. Me ha impresionado mucho en nuestras conversaciones, con un fuerte deseo de unirse a nosotros. Está claro que incorporamos a un profesional brillante, además de a un portero de primer nivel», dijo Viana.
«Todo el mundo en el City está deseando darle la bienvenida de nuevo al club. Las cualidades que aportará son las que necesitamos y, junto con Gigio y Marcus [Bettinelli], forma un gran equipo. Nuestros entrenadores de porteros están realmente contentos con el grupo».
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Pedigrí y éxito europeo
Rulli aporta al vestuario del City una gran experiencia ganadora, sobre todo por su etapa en el Villarreal. Fue el héroe de la final de la Europa League de 2021, una ocasión que los aficionados del Manchester United recordarán por las razones equivocadas. En una maratoniana tanda de penaltis, Rulli asumió la responsabilidad de lanzar y marcar su propia pena máxima antes de detener el lanzamiento de David de Gea para asegurar el trofeo para el Submarino Amarillo.
Su carrera internacional es igualmente impresionante, ya que ha sido una presencia fiable para Argentina. Rulli ha sido internacional en ocho ocasiones con su país y formó parte de las selecciones que triunfaron en el Mundial de 2022 y en la Copa América de 2024. Además, integró el grupo que alcanzó la final del Mundial de 2026. Su recorrido por el fútbol europeo le ha llevado a la Real Sociedad, el Montpellier y el Ajax, donde demostró de forma constante su capacidad para detener disparos.
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