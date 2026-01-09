El City ha podido adquirir a Semenyo por un poco menos de la cifra de rescisión de £65 millones que se estipulaba en su contrato en el Bournemouth. Los Cherries han aceptado una cláusula de venta del 10 por ciento en su acuerdo con sus rivales domésticos.

Semenyo había estado fuertemente vinculado con el Liverpool, en medio de la incertidumbre respecto al futuro a largo plazo de Mohamed Salah en Anfield, mientras que el Manchester United también había mostrado interés en el poderoso delantero. Sin embargo, ha terminado en el Etihad.

El City está encantado con esto, con el director de Fútbol Hugo Viana diciendo sobre otro golpe notable para los Blues: “Antoine es un fichaje realmente emocionante para el club de fútbol. Nos dejó claro de inmediato que quería unirse al City. Su entusiasmo por este club de fútbol ha sido evidente durante todo el proceso.

“Tiene una calidad enorme. Dos grandes pies, ritmo, potencia, un hábito de influir en los juegos y, lo que es importante, un verdadero margen de crecimiento y desarrollo. Estoy emocionado de ver en qué jugador puede convertirse Antoine en las próximas semanas, meses y años.

“Estamos constantemente observando jugadores de todo el mundo. Antoine era el que más queríamos. Ha demostrado que puede rendir en la Premier League. Es humilde, trabajador, profesional y totalmente enfocado en ser un mejor futbolista. Es ideal para nosotros.”