El Manchester City anuncia el fichaje de Antoine Semenyo mientras el extremo de £62.5 millones revela la influencia de Pep Guardiola en la decisión de transferencia
Ascenso meteórico: Semenyo, uno de los 'delanteros más temidos' de la Premier League
Semenyo ha disfrutado de un ascenso meteórico a la prominencia desde que dejó Bristol City por Bournemouth en enero de 2023. Su reputación aumentó la temporada pasada al registrar 13 goles en todas las competiciones.
Ya ha alcanzado cifras de dos dígitos esta temporada y está siendo denominado por City como “uno de los delanteros más temidos de la Premier League”. El jugador de 26 años entrará directamente en la contienda para Pep Guardiola y podría debutar en un enfrentamiento de semifinal de ida de la Carabao Cup contra Newcastle el martes.
Lo que dijo Semenyo sobre el traslado al Man City
Semenyo ha dicho en el sitio web oficial del club sobre asumir un nuevo desafío y por qué está encantado de unirse a un entrenador que puede ayudarlo a cumplir con los objetivos de trofeos: “Estoy muy orgulloso de haberme unido al Manchester City. He visto al City durante la última década bajo Pep Guardiola, y han sido el equipo dominante en la Premier League además de lograr cosas increíbles en la Champions League, FA Cup y League Cup. Han establecido los estándares más altos y es un club con jugadores de clase mundial, instalaciones de clase mundial y uno de los mejores entrenadores de todos los tiempos en Pep.
“Tengo mucho margen de mejora, así que estar en este club, en esta etapa de mi carrera, es perfecto para mí. Es un verdadero privilegio estar aquí. Mi mejor fútbol aún está por venir, de eso estoy seguro. Y el City está en una gran posición, todavía involucrado en cuatro competiciones. Realmente siento que puedo ayudarles a tener una segunda mitad de temporada fuerte. El Etihad es mi nuevo hogar. No puedo esperar para jugar frente a los fanáticos aquí y espero mostrarle a todos lo que puedo hacer.”
Interés rival: Man City gana la carrera por la codiciada firma
El City ha podido adquirir a Semenyo por un poco menos de la cifra de rescisión de £65 millones que se estipulaba en su contrato en el Bournemouth. Los Cherries han aceptado una cláusula de venta del 10 por ciento en su acuerdo con sus rivales domésticos.
Semenyo había estado fuertemente vinculado con el Liverpool, en medio de la incertidumbre respecto al futuro a largo plazo de Mohamed Salah en Anfield, mientras que el Manchester United también había mostrado interés en el poderoso delantero. Sin embargo, ha terminado en el Etihad.
El City está encantado con esto, con el director de Fútbol Hugo Viana diciendo sobre otro golpe notable para los Blues: “Antoine es un fichaje realmente emocionante para el club de fútbol. Nos dejó claro de inmediato que quería unirse al City. Su entusiasmo por este club de fútbol ha sido evidente durante todo el proceso.
“Tiene una calidad enorme. Dos grandes pies, ritmo, potencia, un hábito de influir en los juegos y, lo que es importante, un verdadero margen de crecimiento y desarrollo. Estoy emocionado de ver en qué jugador puede convertirse Antoine en las próximas semanas, meses y años.
“Estamos constantemente observando jugadores de todo el mundo. Antoine era el que más queríamos. Ha demostrado que puede rendir en la Premier League. Es humilde, trabajador, profesional y totalmente enfocado en ser un mejor futbolista. Es ideal para nosotros.”
- Getty Images Sport
Intérprete probado: Objetivos de trofeos y sueño de la Copa del Mundo
City ha dicho de su nuevo fichaje: “Poseedor de un talento natural excelente, una velocidad impresionante y un ojo letal para el gol, Antoine Semenyo posee la combinación perfecta de cualidades para brillar verdaderamente en City.
“De hecho, tales son sus abundantes habilidades, que Antoine parece hecho a la medida para prosperar en la marca de fútbol emocionante y ofensivo que se ha convertido en el sello distintivo del ilustre reinado de Pep Guardiola en City.
“Crucialmente, llega al Etihad ya armado con una gran cantidad de experiencia en la máxima categoría gracias a su tiempo en Bournemouth, donde ha prosperado durante los últimos tres años. Además, Semenyo también cuenta con una trayectoria internacional de altísimo calibre.”
Semenyo tiene 32 convocatorias senior con Ghana y estará esperando alinearse para ellos contra Inglaterra en la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026. Antes de eso, tiene un importante repertorio de títulos por perseguir a nivel de clubes, con City todavía en la carrera por los trofeos de la Premier League, la Liga de Campeones, la Carabao Cup y la FA Cup.