Está previsto que Rulli se incorpore a la plantilla del City cuando regrese la próxima semana de su gira de pretemporada por Hong Kong y Corea del Sur. Se espera que los jugadores que participaron en las últimas fases del Mundial se incorporen el miércoles a su primera sesión de entrenamiento a las órdenes de Maresca, antes de una sesión abierta el jueves. Esta fase de preparación será vital para que el técnico afine la cohesión táctica y termine de perfilar su plantilla de cara a la nueva temporada.