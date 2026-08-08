AFP
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El Manchester City acuerda un ganga de 2 millones de euros por Geronimo Rulli como sustituto de James Trafford
El City se hace con un portero a precio de ganga
Según The Athletic, el Manchester City ha acordado con el Marsella un traspaso de 2 millones de euros para fichar al portero Rulli. El internacional argentino de 34 años llega como recambio de Trafford, que recientemente completó un traspaso de 45 millones de libras al Leeds United. Rulli fichó originalmente por el City en 2016 procedente de Deportivo Maldonado antes de ser traspasado de forma definitiva a la Real Sociedad sin llegar a debutar con el primer equipo del Manchester City.
Rulli regresa como suplente
La decisión del City de incorporar a Rulli llega tras la salida de Trafford, que optó por fichar por el Leeds en busca de continuidad en la Premier League. El inglés vio limitadas sus opciones de jugar con el primer equipo tras la llegada de Gianluigi Donnarumma el verano pasado, pese a ayudar al City a ganar la FA Cup y la Carabao Cup. La cúpula del City considera a Rulli un suplente experimentado y de bajo coste que posee las cualidades en la salida de balón que requiere su sistema.
Las salidas impulsan la reconstrucción de la plantilla
Rulli, que disputó 73 partidos con el Marsella en las dos últimas temporadas y formó parte de la selección de Argentina para el Mundial de 2026, trabajará a las órdenes del exguardameta del City Willy Caballero, ahora integrante del cuerpo técnico de Enzo Maresca. Este movimiento llega después de la nueva incorporación de Pierce Charles procedente del Sheffield Wednesday antes de su cesión al QPR. The Athletic añade que el City ya se está preparando para posibles salidas, con Rodri vinculado al Barcelona y con interés en torno a Savinho y Tijjani Reijnders.
- Nexpher Images
Maresca espera a las estrellas internacionales
Está previsto que Rulli se incorpore a la plantilla del City cuando regrese la próxima semana de su gira de pretemporada por Hong Kong y Corea del Sur. Se espera que los jugadores que participaron en las últimas fases del Mundial se incorporen el miércoles a su primera sesión de entrenamiento a las órdenes de Maresca, antes de una sesión abierta el jueves. Esta fase de preparación será vital para que el técnico afine la cohesión táctica y termine de perfilar su plantilla de cara a la nueva temporada.
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