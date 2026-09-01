AFP
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El Manchester City acuerda un acuerdo de 60 millones de libras por la estrella del Everton mientras Enzo Maresca encuentra a su sustituto para el dúo que se dirige al Tottenham
El Manchester City cierra un acuerdo importante por Ndiaye
El Manchester City ha alcanzado un acuerdo con el Everton para fichar a Ndiaye. ESPNinforma de que el club pagará inicialmente 60 millones de libras por el atacante de 26 años, con otros 5 millones de libras estructurados en posibles variables por rendimiento.
El internacional senegalés ya ha recibido permiso de la cúpula de Goodison Park para viajar y someterse a un reconocimiento médico completo. Se espera plenamente que su traspaso al Etihad Stadium quede cerrado el martes, lo que supondría un enorme impulso para la plantilla de Maresca.
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Maresca cambia de objetivo tras el rechazo a la oferta por Gakpo
El City reactivó rápidamente su interés firme por Ndiaye después de toparse con frustración en otros frentes del mercado de fichajes de verano. Liverpool rechazó recientemente una sorprendente ofensiva del equipo de Maresca por el delantero neerlandés Cody Gakpo, lo que obligó al equipo de reclutamiento a explorar objetivos alternativos para el ataque.
Lejos de recrearse en ese revés, el conjunto del Etihad actuó con decisión para asegurar su plan B. Al hacerlo, ha logrado imponerse al Tottenham, rival de la Premier League, en la carrera por el fichaje de Ndiaye. Spurs también seguía de cerca al delantero antes de que el City acelerara con agresividad su ofensiva y acordara una cantidad por el traspaso.
Refuerzo para una mermada delantera del Etihad
La inminente llegada de Ndiaye aportará una necesaria dosis de calidad a la delantera de Maresca tras un mercado complicado marcado por salidas inesperadas. El City perdió recientemente a la importante dupla ofensiva formada por Savinho y Omar Marmoush, después de que ambos jugadores cerraran traspasos permanentes al Tottenham.
En consecuencia, el extremo del Everton no será la única cara nueva que llegará esta semana al vestuario del City para cubrir esos huecos. El club anunció oficialmente el fichaje del prometedor extremo brasileño Allan Elias el lunes, al asegurar con éxito la incorporación del jugador de Palmeiras en una operación aparte de 32 millones de libras.
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Poniendo fin a una etapa de tres años en Merseyside
Ndiaye se prepara para dejar el Everton después de pasar dos productivos años en Merseyside, donde se consolidó como uno de los favoritos de la afición. El versátil atacante firmó 17 goles en 74 partidos oficiales con el Everton durante su agitada etapa en el club.
A pesar de la creciente especulación sobre su futuro, había seguido siendo una pieza clave para el Everton en las primeras semanas de la presente temporada. El extremo fue titular en sus dos primeros partidos de la Premier League, ayudando al equipo a lograr una victoria sobre el Crystal Palace y un trabajado empate ante el Bournemouth. Ahora se prepara para incorporarse a la plantilla de Maresca de cara a sus próximos compromisos nacionales.
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