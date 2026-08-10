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El Manchester City acuerda las condiciones personales con la estrella del Lille Ayyoub Bouaddi mientras Enzo Maresca se prepara para la vida después de Rodri
El Manchester City se mueve rápido por la estrella de Marruecos
El Manchester City ha dado un paso importante en su intento de fichar a Bouaddi, ya que el jugador ha llegado a un acuerdo sobre las condiciones personales para trasladarse al Etihad Stadium. El futbolista, de 18 años, se ha convertido en una prioridad para el City tras una serie de actuaciones destacadas tanto con su club como con su selección. Se entiende que la operación está en su fase final, ya que el City busca cerrar sus gestiones antes de que comience la temporada de la Premier League en menos de quince días.
Según el experto en fichajes Fabrizio Romano, el jugador está muy interesado en marcharse a Inglaterra lo antes posible. Romano afirmó a través de X: «Ayyoub Bouaddi y su entorno han alcanzado ya un acuerdo sobre las condiciones personales con el Manchester City. Se espera que el #MCFC cierre el acuerdo con el Lille como siguiente paso, ya avanzado, ya que la preferencia de Bouaddi sería unirse al City AHORA, en lugar de en 2027».
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La cotización de Bouaddi, al alza
El ascenso de Bouaddi a la prominencia ha sido poco menos que meteórico en el último año. Durante la campaña 2025-26, el adolescente se consolidó como un habitual en el once inicial del Lille, con un total de 35 titularidades y cinco apariciones como suplente entre la Ligue 1 y la Europa League. Su capacidad para marcar el ritmo del juego desde atrás y su madurez física han provocado comparaciones con algunos de los mejores centrocampistas del fútbol.
Además, sus actuaciones en la escena internacional no han hecho más que aumentar su valor, ya que ya ha sido titular en cinco partidos con Marruecos en el Mundial con solo 18 años.
La reconstrucción del centro del campo de Maresca
El fichaje de Bouaddi representaría otro enorme compromiso económico por parte del Manchester City, que podría elevar su gasto de verano hasta la barrera de los 200 millones de libras. Esto llega después de la sonada adquisición de Elliott Anderson desde el Nottingham Forest por 116 millones de libras a principios de este mercado.
Las negociaciones entre ambos clubes se han intensificado de forma notable durante la última semana. Aunque el Lille se mantenía inicialmente firme en pedir una cantidad cercana a los 100 millones de euros (86 millones de libras) por su jugador más valioso, las informaciones sugieren que el Manchester City ha logrado rebajar esa cifra. Se cree que un paquete valorado entre 70 y 80 millones de euros podría ser suficiente para cerrar el traspaso.
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Empieza la vida después de Rodri
La persecución de Bouaddi llega en un momento de gran transición para el club de Mánchester, especialmente en el centro del campo. Tras la salida de Rodri al Barcelona, que se espera que se confirme oficialmente a finales de esta semana, Maresca ha identificado al internacional marroquí como una pieza clave de su renovado equipo. Sustituir a Rodri es quizá el reto más difícil al que se ha enfrentado Maresca desde su llegada al club. Con las condiciones personales ya acordadas, el último obstáculo sigue siendo el acuerdo formal entre el City y el Lille sobre la estructura de pago y los complementos. Dada la preferencia expresada por el jugador de unirse al club de inmediato, hay optimismo por parte de todas las partes de que el traspaso se complete en los próximos días.
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