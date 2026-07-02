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El Manchester City acuerda con el Nottingham Forest el fichaje de Elliot Anderson, que cerrará su traspaso tras el Mundial
Anderson se somete al reconocimiento médico del City en EE. UU.
Las negociaciones por el cotizado centrocampista avanzan rápido pese a sus compromisos internacionales. Anderson, concentrado con Inglaterra para el Mundial, ya se sometió aun reconocimiento médico en Kansas con la selección.
Los detalles finales se definirán tras el torneo, por lo que su presentación con la camiseta del City se pospone hasta que su agenda veraniega se lo permita.
Reforzar el motor del centro del campo de Maresca
El fichaje de Anderson por el City muestra la intención del club de mantener una plantilla dominante bajo la dirección del cuerpo técnico, incluido el recién nombrado Enzo Maresca. El club ha expresado su apoyo a los actuales compromisos del jugador, afirmando: «Mientras tanto, todos en el Manchester City deseamos a Elliot y a la selección de Inglaterra mucha suerte en su andadura en el Mundial y esperamos darle la bienvenida a Manchester a su debido tiempo».
El centrocampista de 23 años, uno de los más dinámicos de la Premier League, aportará más profundidad y energía a un mediocampo ya repleto de talento, lo que mantendrá al City como rival a batir en todas las competiciones.
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