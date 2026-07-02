Las negociaciones por el cotizado centrocampista avanzan rápido pese a sus compromisos internacionales. Anderson, concentrado con Inglaterra para el Mundial, ya se sometió aun reconocimiento médico en Kansas con la selección.

Los detalles finales se definirán tras el torneo, por lo que su presentación con la camiseta del City se pospone hasta que su agenda veraniega se lo permita.