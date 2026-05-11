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El Manchester City activará la cláusula de rescisión del centrocampista, que batiría todos los récords, y ya tiene un plan para ceder al joven prodigio
La estrategia de préstamo única del City para Eichhorn
El City lidera la carrera para fichar a Eichhorn, joven promesa del Hertha de Berlín, y Guardiola impulsa su incorporación.
Los campeones de la Premier League han elaborado un plan para asegurar su desarrollo y futuro en el Etihad Stadium.
Según Sky Sport, el City activará su cláusula de rescisión este verano y, de inmediato, lo cederá al Bayer Leverkusen, donde podrá ganar experiencia en la Bundesliga antes de incorporarse al primer equipo.
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El plusmarquista atrae a la élite europea
Eichhorn, de 16 años y 287 días, marcó el domingo contra el Greuther Fürth y se convirtió en el goleador más joven de la 2. Bundesliga. Su debut histórico ha despertado el interés de ojeadores de todo Europa.
El internacional sub-17 ya ha jugado 18 partidos oficiales con el primer equipo del Hertha de Berlín y ha marcado dos goles. Aunque el City lidera la carrera, competirá con Bayern de Múnich, Borussia Dortmund y RB Leipzig, que quieren retenerlo en Alemania.
Se han revelado los detalles de la cláusula de rescisión.
Aunque su contrato con el Hertha vence en 2029, el club berlinés podría no evitar su salida. Este verano entrará en vigor una cláusula de rescisión cuyo monto, ligado al rendimiento y la categoría del Hertha, oscila entre 10 y 12 millones de euros.
Según informes, la cifra oscila entre 10 y 12 millones de euros y varía según la liga del Hertha, la ubicación del comprador y su participación en competiciones europeas, lo que la hace asequible para un club como el City.
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El Leverkusen lidera la lucha por el título de la Bundesliga
El Leverkusen aprieta para fichar al centrocampista, pero la oferta del City combina lo mejor de ambos mundos: cederlo temporalmente sin pagar traspaso.
Eichhorn dejará Berlín este verano, sea cual sea su destino. Debutó como profesional en agosto y se siente listo para un nuevo reto. El plan de cesión con opción de recompra de Guardiola es, de momento, la oferta más atractiva.