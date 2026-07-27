El Mala, listo para fichar por un grande de la Bundesliga tras rechazar una oferta de la Premier League

Según Sky Germany, la pugna por El Mala, estrella del Colonia, ha dado un giro decisivo: el joven ha comunicado al club su deseo de fichar por el Dortmund. A pesar del interés de la Premier League, el internacional sub-21 alemán se inclina por los «Negros y Amarillos».

Esta decisión fortalece al Dortmund, aunque las negociaciones con el Colonia siguen siendo complejas. Los «Billy Goats» han mantenido una postura firme todo el verano, protegiendo a su jugador estrella, con contrato hasta 2030. El Dortmund se muestra confiado, pero sabe que la diferencia económica entre ambos clubes es considerable.



