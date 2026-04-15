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¿El Mala a la Premier League? El presidente del Colonia afirma que sería una «locura» dejar marchar al jugador del Brighton, valorado en 50 millones de euros
El Colonia lucha por conservar a su valioso activo
El Colonia conoce el creciente interés de la élite europea por «El Mala». Aunque su ascenso es evidente, los «Billy Goats» se mantienen firmes. En el podcast de L'Immo, el presidente Stobbe fue claro: no cederán a presiones para venderlo en la próxima ventana. Sobre los rumores, sentenció: «Sería una locura dejar marchar tan pronto a un jugador tan bueno».
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El Brighton es el principal interesado en el delantero
Al parecer, el interés del Bayern de Múnich ha bajado, así que los clubes ingleses tienen vía libre. El Brighton lidera la carrera, pero Chelsea y Newcastle pujan fuerte. Para competir con estos gigantes de la Premier, el club de la Bundesliga prepara una nueva oferta. Stobbe lo confirmó: «Le haremos una propuesta que va más allá del aspecto económico; le ofrecemos un entorno donde pueda seguir creciendo». Le ofrecemos un entorno ideal para seguir creciendo. Es muy joven y ya ha demostrado su gran talento».
Los Billy Goats fijan una valoración astronómica
Aunque la directiva quiere retenerlo, todo talento tiene un precio. Se informa que cualquier club interesado debe ofrecer al menos 50 millones de euros para que el equipo alemán negocie. El Mala, con 11 goles y cuatro asistencias esta temporada, no habla de su futuro. Al preguntarle DAZN este fin de semana si descartaba marcharse este verano, respondió: «No puedo decirlo». Como su contrato, vigente hasta 2030, no incluye cláusula de rescisión, el Colonia parte con ventaja para exigir los 50 millones.
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¿Qué le depara el futuro a la joven estrella alemana?
A menos que un grande de la Premier League pague su elevada cláusula, El Mala seguirá en Alemania otra temporada. Su objetivo es acabar bien el curso, afianzarse en el once y debutar al fin con la selección absoluta, algo muy esperado.