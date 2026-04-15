¿El Mala a la Premier League? El presidente del Colonia afirma que sería una «locura» dejar marchar al jugador del Brighton, valorado en 50 millones de euros

Al parecer, el interés del Bayern de Múnich ha bajado, así que los clubes ingleses tienen vía libre. El Brighton lidera la carrera, pero Chelsea y Newcastle pujan fuerte. Para competir con estos gigantes de la Premier, el club de la Bundesliga prepara una nueva oferta. Stobbe lo confirmó: «Le haremos una propuesta que va más allá del aspecto económico; le ofrecemos un entorno donde pueda seguir creciendo». Le ofrecemos un entorno ideal para seguir creciendo. Es muy joven y ya ha demostrado su gran talento».