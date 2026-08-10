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FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

Traducido por

El Madrid se niega a forzar la salida de su jugador lesionado

Fichajes
Primera División
F. Mendy
Real Madrid
España
Francia

El jugador francés Ferland Mendy continúa con su proceso de recuperación de su última lesión, que avanza a buen ritmo, y podría volver a entrenar con el grupo el próximo mes de septiembre.

Mendy se sometió a una operación quirúrgica el pasado mes de mayo, tras sufrir una rotura en el bíceps femoral, y hubo informes que apuntaban a que el periodo de recuperación podría extenderse hasta un año completo, algo que el entorno del jugador desmiente de forma categórica.

En el Real Madrid, por su parte, fueron algo más cautelosos y hablaron entonces de una ausencia de entre 4 y 5 meses.

El diario As señaló que el lateral izquierdo francés, cuando regrese de la lesión, volverá como jugador del Real Madrid, ya que su contrato se extiende hasta el verano de 2028.

El Real Madrid había reforzado la posición de lateral izquierdo con la incorporación de Carreras el pasado verano, y también fichó a Marc Cucurella este verano, mientras que Fran García se marchó al Real Betis.

En el caso de Mendy, la cuestión tiene que ver más con el estado físico que con el rendimiento, pues el club reconoce que el francés, cuando está sano, representa una gran garantía en la línea defensiva, y no es casualidad que fuera un jugador importante en los dos últimos títulos de la Liga de Campeones que conquistó el Real Madrid.

  • Ferland Mendy Real Madrid 2025Getty

    El Real Madrid no ha pedido la salida de Mendy

    Pero actualmente hay 3 laterales izquierdos en el Real Madrid, y la primera opción del club para la salida sería Mendy.

    Sin embargo, el club no ha contactado con el jugador para pedirle que negocie su salida, ni le ha invitado a buscar un nuevo equipo, siendo consciente el Real Madrid también de que le resultaría difícil encontrar un nuevo club, dado su historial con las lesiones, además de estar lesionado y no disponible en la actualidad.

    En caso de que Mendy comunique al Real Madrid su deseo de abrir la puerta a la negociación de su salida, el club atenderá con toda seguridad esta petición.

    Pero el club blanco no ejercerá ninguna presión sobre el jugador francés, y respetará el contrato firmado entre ambas partes.

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  • Real Madrid CF v Girona FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Ferland Mendy no tiene intención de abandonar el Real Madrid

    Por parte del jugador, y según lo que ha sabido el diario As, Ferland Mendy no tiene intención de abandonar el conjunto blanco.

    Mendy se siente feliz en el Bernabéu, pese a su prolongado sufrimiento con las lesiones que ha padecido durante los últimos años, y confía en que, si logra recuperar la estabilidad física, será capaz de convencer a Mourinho de que puede aportar en algunos periodos.

    Mendy está especializado en la faceta defensiva, y Mourinho es un entrenador que concede una gran importancia a este aspecto, especialmente en los duelos ante rivales directos.

    Mendy ya consiguió ser titular en partidos importantes durante la temporada pasada, y aspira a repetir lo mismo. 

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