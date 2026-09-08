¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Jose Mourinho Real Madrid crestGetty/GOAL

Traducido por

El Madrid escapa de milagro de las fauces de las serpientes: una victoria engañosa que oculta los defectos del once de Mourinho

Real Madrid vs Inter Milán
Real Madrid
Inter Milán
Liga de Campeones
J. Mourinho
K. Mbappe
T. Alexander-Arnold
España
Italia
Portugal
Francia
Inglaterra

Sufrida victoria del Real Madrid que reabre los interrogantes sobre el "Special One"

Es cierto que el Real Madrid logró la victoria ante el Inter de Milán (2-1), en el estadio Santiago Bernabéu en el inicio de su andadura en la Liga de Campeones de Europa, pero el triunfo parece engañoso y no refleja la imagen real del partido, después de que el equipo blanco sufriera mucho ante su rival italiano, y quedó claro que el resultado ocultó una serie de errores que cometió el entrenador portugués José Mourinho en la elección de la combinación adecuada.

Pese a la victoria del Real Madrid y a que se llevó los tres puntos, el Inter de Milán fue la mejor parte durante la mayoría de los tramos del partido, y logró imponer su estilo y llegar a la portería del equipo blanco en más de una ocasión, pero el brillo del guardameta Thibaut Courtois impidió traducir esa superioridad en goles, después de que salvara a su equipo de ocasiones peligrosas que podrían haber cambiado la fisonomía del encuentro.

En contraste, el Real Madrid no necesitó generar muchas ocasiones para marcar, tras aprovechar errores ingenuos que cometieron los defensores del Inter de Milán y su guardameta, lo que otorgó al equipo blanco una ventaja que no fue un resultado natural, especialmente en la primera parte, en la que el Nerazzurri se mostró mucho mejor.

Además, los delanteros del Real Madrid desperdiciaron ocasiones sumamente fáciles que habrían bastado para matar el partido y sentenciarlo temprano cuando el resultado era (2-0), lo que aumentó el sufrimiento del conjunto merengue hasta los últimos minutos, dejando el resultado del partido como positivo para Mourinho, pero el rendimiento y las elecciones que lo precedieron abren la puerta a numerosos interrogantes sobre la imagen que ofreció el Real Madrid en su primera prueba europea.

Pueden debatir los temas y las noticias de forma más profunda en los foros de Kooora

  • Trent Alexander-Arnold Real Madrid 2026-27Getty

    Combinación inadecuada

    José Mourinho afrontó el partido con una evidente crisis en el centro del campo, tras la ausencia simultánea de tres jugadores por sanción: Eduardo Camavinga, Bernardo Silva y Arda Güler, debido a las expulsiones que sufrieron en la pasada edición de la Champions League, lo que colocó al técnico portugués ante un difícil examen a la hora de elegir la combinación adecuada en una de las zonas más importantes del terreno de juego.

    La tarea de Mourinho se complicó aún más ante la falta de plena disponibilidad de Aurélien Tchouaméni, después de su reciente regreso de la lesión, lo que llevó al técnico a tomar la audaz decisión de alinear a Trent Alexander-Arnold en el centro del campo junto a Fede Valverde, pero la elección no logró dar al Real Madrid el equilibrio requerido y dejó al descubierto claras deficiencias en la forma de jugar del conjunto merengue.

    La presencia únicamente de Arnold y Valverde en el centro del campo dejó esta zona a merced de los jugadores del Inter de Milán, sobre todo porque el equipo italiano se apoyó en cinco jugadores en el mediocampo, lo que le otorgó una clara superioridad numérica y una mayor capacidad de posesión, movimiento y creación de ataques, mientras que el Real Madrid sufrió para alcanzar el equilibrio necesario entre defensa y ataque.

    Y con la continuidad de la presión del Inter y la sucesión de sus ataques, la diferencia se hizo más patente, y el Real Madrid pasó a depender de forma evidente del brillo de Thibaut Courtois para hacer frente al peligro procedente del equipo italiano, después de que el guardameta belga detuviera varias ocasiones, lo que contribuyó a que su equipo siguiera dentro del partido y, al mismo tiempo, dejó ver que la elección de Mourinho de la combinación del centro del campo no fue la adecuada para enfrentarse a un equipo que posee esa densidad numérica y ese dominio en el mediocampo.

    Pueden debatir los temas y las noticias de forma más profunda en los foros de Kooora

    • Anuncios
  • FBL-EUR-C1-REAL MADRID-INTER MILANAFP

    Ingenuidad defensiva y un ataque sin piedad

    En el momento en el que el Inter de Milán imponía su presión y se mostraba como el equipo con ventaja sobre el terreno de juego, llegó el primer regalo para el Real Madrid a raíz de un error ingenuo, después de que Yann Bisseck perdiera el balón en una zona peligrosa, lo que aprovechó Brahim Díaz para fabricar el primer gol de Kylian Mbappé, en una jugada que llegó completamente en contra del desarrollo del partido y otorgó al conjunto blanco la ventaja en un momento en el que el Inter era la parte más activa y peligrosa.

    El Inter aún no había asimilado el primer gol ni había tenido el tiempo suficiente para reorganizar sus filas, cuando su portero Josep Martínez cometió un error aún más ingenuo, al intentar regatear a Fede Valverde, pero perdió el balón ante el jugador del Real Madrid y este se dirigió directamente a la portería, encontrándose el conjunto blanco con una ventaja de dos goles a cero, a pesar de que el transcurso del partido no reflejaba esta gran ventaja en el marcador.

    De este modo, el Real Madrid logró convertir errores individuales de los jugadores del Inter en dos goles, sin necesidad de ofrecer su mejor nivel ni de imponer su dominio en el partido, mientras que el equipo italiano fue el que más posesión, control y ocasiones generó, pero pagó caro sus errores defensivos ante un equipo que cuenta con jugadores capaces de castigar al rival en cuanto tienen una oportunidad.

    Al final de la primera parte, el panorama era muy claro: el Inter de Milán era el mejor sobre el terreno de juego y el Real Madrid era el que iba por delante por dos goles, una ecuación que refleja en gran medida la diferencia entre ambos equipos a la hora de gestionar los momentos decisivos, pues el conjunto nerazzurro desperdició las ocasiones, mientras que el Real Madrid aprovechó sus regalos de la mejor manera posible, para llegar al descanso por delante con el menor esfuerzo posible.

    Pueden debatir los temas y las noticias de forma más profunda en los foros de Kooora

  • Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Victoria engañosa

    En la segunda parte, el ataque del Real Madrid tuvo la oportunidad de sentenciar el partido definitivamente, después de que el Inter de Milán se lanzara con todas sus líneas en busca de la remontada, dejando atrás grandes espacios en la defensa, lo que dio a los jugadores del conjunto merengue más de una ocasión peligrosa para lanzarse y aprovechar esos huecos. Sin embargo, la precipitación de cara a la portería impidió marcar el tercer gol que habría podido cerrar por completo el encuentro.

    Con el paso de los minutos, el Inter mantuvo sus intentos y la presión sobre la defensa del Real Madrid, hasta que logró, alrededor de un cuarto de hora antes del final, marcar el gol que recortaba distancias por medio de Augusto, lo que devolvió la inquietud al conjunto merengue. Esto llevó a Mourinho a realizar un cambio rápido con la entrada de Aurélien Tchouaméni en el centro del campo, con el objetivo de aumentar el equilibrio y controlar el desarrollo de los minutos restantes.

    Tras el gol, el Real Madrid volvió a defenderse de forma casi total, y sus jugadores retrocedieron a sus zonas para mantener la ventaja, mientras que el Inter trató de aprovechar ese repliegue y presionar hasta el final. No obstante, el conjunto merengue logró resistir y conservar su ventaja hasta el pitido final, saliendo con los tres puntos pese al gran sufrimiento que vivió durante el partido.

    Por tanto, la victoria del Real Madrid sobre el Inter de Milán sigue siendo un triunfo engañoso, pues el resultado le concede a Mourinho un comienzo perfecto en la Liga de Campeones, pero el rendimiento dejó al descubierto problemas evidentes en la combinación, el equilibrio y el aprovechamiento de las ocasiones. No será lógico confiar en cada partido en el brillo individual de Courtois, en los errores del rival o en las cualidades ofensivas de los jugadores, y Mourinho debe reajustar sus cuentas rápidamente y encontrar una mejor forma para el equipo, porque los esfuerzos individuales no podrán en cada ocasión salvar al Real Madrid ni ocultar sus defectos.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
Primera División
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Rayo Vallecano crest
Rayo Vallecano
RAY
Serie A
Inter Milán crest
Inter Milán
INT
Udinese crest
Udinese
UDI