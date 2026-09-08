Es cierto que el Real Madrid logró la victoria ante el Inter de Milán (2-1), en el estadio Santiago Bernabéu en el inicio de su andadura en la Liga de Campeones de Europa, pero el triunfo parece engañoso y no refleja la imagen real del partido, después de que el equipo blanco sufriera mucho ante su rival italiano, y quedó claro que el resultado ocultó una serie de errores que cometió el entrenador portugués José Mourinho en la elección de la combinación adecuada.

Pese a la victoria del Real Madrid y a que se llevó los tres puntos, el Inter de Milán fue la mejor parte durante la mayoría de los tramos del partido, y logró imponer su estilo y llegar a la portería del equipo blanco en más de una ocasión, pero el brillo del guardameta Thibaut Courtois impidió traducir esa superioridad en goles, después de que salvara a su equipo de ocasiones peligrosas que podrían haber cambiado la fisonomía del encuentro.

En contraste, el Real Madrid no necesitó generar muchas ocasiones para marcar, tras aprovechar errores ingenuos que cometieron los defensores del Inter de Milán y su guardameta, lo que otorgó al equipo blanco una ventaja que no fue un resultado natural, especialmente en la primera parte, en la que el Nerazzurri se mostró mucho mejor.

Además, los delanteros del Real Madrid desperdiciaron ocasiones sumamente fáciles que habrían bastado para matar el partido y sentenciarlo temprano cuando el resultado era (2-0), lo que aumentó el sufrimiento del conjunto merengue hasta los últimos minutos, dejando el resultado del partido como positivo para Mourinho, pero el rendimiento y las elecciones que lo precedieron abren la puerta a numerosos interrogantes sobre la imagen que ofreció el Real Madrid en su primera prueba europea.

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