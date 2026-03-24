La temporada del Lyon es una montaña rusa de emociones, una sucesión de altibajos que, a pocos meses del final de la temporada, ha hecho que el equipo de Paulo Fonseca se haya deslizado hasta el cuarto puesto con 47 puntos, empatado a puntos con el Lille tras la última jornada y con el riesgo de quedarse fuera de los puestos europeos: no es un buen momento para el equipo, que solo ha sumado dos puntos en los últimos cinco partidos de liga y, contando todas las competiciones, lleva ocho partidos consecutivos sin ganar (tres empates y cinco derrotas).
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El Lyon ya no gana, Fonseca en caída libre: ocho partidos sin ganar, la Europa en peligro
LA EVOLUCIÓN DEL LION
Ya queda lejos esa racha de más de 10 victorias consecutivas de hace un mes; ahora el Lyon debe apretar los dientes e intentar clasificarse para la próxima Liga de Campeones. El rendimiento en el mes de marzo ha frenado las ambiciones del equipo de Fonseca, que durante este parón deberá trabajar sobre todo para encontrar soluciones que le permitan aumentar el número de goles marcados. En defensa, el equipo funciona bien, con una media de poco más de un gol encajado por partido y la mitad de los encuentros terminados sin encajar ningún gol; en el otro lado del campo está la otra cara de la moneda: con 51 goles marcados, el Lyon tiene el segundo peor ataque de los diez primeros equipos de la Ligue 1 (solo le supera el Metz, con 46 tantos), con tres goles en los últimos cinco partidos.
LA PLANTILLA DEL LION
El máximo goleador del equipo, con 11 goles, es Pavel Sulc, delantero nacido en 2000 que llegó en verano procedente del Viktoria Plzen (7,5 millones); le sigue Corentin Tolisso, con 7 tantos, y luego un par de jugadores con 3 goles. Uno de ellos es el brasileño Endrick, cedido en enero por el Real Madrid, que se presentó marcando en su debut en la Copa de Francia y con un hat-trick en su segundo partido de liga. En la plantilla de Fonseca hay algunos jugadores que han pasado por la Serie A: el exjugador del Atalanta Hans Hateboer, Ainsley Maitland-Niles, estrella fugaz en el Roma, y el estadounidense Tanner Tessmann, fichado del Venezia. Entre los jóvenes, hay que prestar atención a Malick Fofana y Afonso Moreira, dos jugadores nacidos en 2005 que se están ganando un puesto de titular.