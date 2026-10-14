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El Lyon recibe un ingreso inesperado de varios millones de euros de la UEFA pese a su dolorosa eliminación de la Champions League
Duro revés para el Lyon en la Champions League
El Lyon ha obtenido un pequeño consuelo económico tras quedar eliminado de la Champions League. El club francés vio truncado su sueño europeo en la ronda de play-off tras una tensa eliminatoria a doble partido contra el Fenerbahce.
Pese a haber superado al Sparta de Praga en las rondas preliminares, el equipo de Paulo Fonseca no logró clasificarse para la fase de liga de la competición. Ahora centra su atención en la Europa League, donde recientemente derrotó al Anderlecht por 2-1.
- AFP
La UEFA concede un premio de consolación económico
Aunque quedarse fuera de la máxima competición europea de clubes supone una gran decepción deportiva, la eliminación no ha dejado al club con las manos vacías. La UEFA distribuye pagos estructurales de solidaridad a todos los equipos que no logran superar las últimas rondas de clasificación.
Según informa Sportune, el organismo rector del fútbol europeo tramitó oficialmente un pago el 17 de septiembre para compensar la eliminación en el play-off.
El desglose del pago de la UEFA
El modelo oficial de reparto económico de la UEFA garantiza una cantidad fija de 4,29 millones de euros a cualquier equipo eliminado en la última ronda de la fase de clasificación. Sin embargo, otros informes apuntan a que la compensación total del Lyon podría alcanzar aproximadamente los 4,6 millones de euros.
Esta suma sigue siendo una pequeña parte de las enormes cantidades que ofrece la competición principal. Los clubes que logran clasificarse para la fase de la Champions League reciben de inmediato un aumento considerable de sus ingresos.
Los equipos participantes perciben una prima garantizada de 18,62 millones de euros, sin contar los bonus por resultados ni los ingresos comerciales.
- AFP
Equilibrar las cuentas en Francia
Esta inyección de capital imprescindible llega en un momento crucial para la directiva del Lyon. El club sigue sometido a una estricta supervisión financiera por parte de la DNCG, el organismo de control financiero del fútbol francés, y deberá gestionar cuidadosamente sus gastos operativos durante los próximos meses.
La dirección del club se ha visto obligada recientemente a trabajar con un presupuesto muy ajustado. Ha dependido en gran medida de la venta de jugadores para cuadrar las cuentas y cumplir los requisitos regulatorios del fútbol francés.
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