Hay un equipo en Francia que está sorprendiendo a todos. Es el Lyon de Paulo Fonseca, segundo en la Ligue 1 por detrás del Mónaco, por delante del Marsella, del Lens y del Paris Saint-Germain. Es cierto que en el OM, debido a problemas económicos, las cosas no están yendo en la dirección correcta y el equipo no está preparado para pelear por las primeras posiciones, pero tener más puntos que el equipo bicampeón de Europa y el Lens, la verdadera revelación de la temporada 2025-2026, no puede ser un dato menor. El trabajo que está haciendo el exentrenador del Milan, que llegó al Parc OL en enero de 2025, está a la vista de todos: en un año y medio ha construido una realidad sólida, con identidad propia, que puede competir con cualquiera. Todo ello sin posibilidad de invertir fuertemente en el mercado.
El Lyon de Fonseca, sorpresa de la Ligue 1: mérito también de los ‘italianos’ Athekame y Openda
Conti, de acuerdo, pero las inversiones son limitadas
Lograr resultados con una capacidad de gasto limitada no es sencillo en el fútbol moderno, el Lyon lo está intentando, consciente de que el periodo de vacas flacas aún no ha terminado. Tras la gestión temeraria de John Textor, el timón pasó a manos de Michele Kang, que ha reestructurado el club, inyectando nuevos fondos para estabilizar la situación patrimonial. Y el pasado junio, por segundo año consecutivo, superó brillantemente el examen de la DNCG, el organismo francés que controla las cuentas, que no impuso ninguna sanción al Olympique de Lyon, garantizando la tranquilidad administrativa para la temporada.
Fuera los pesos pesados, dentro los «italianos»
En verano, el Lyon se vio obligado a vender a sus joyas Afonso Moreira (al Bayer Leverkusen) y Fofana (gustaba a la Roma y acabó en el Sunderland), además de Satriano y Maitland-Niles, incorporando a su plantilla a dos jugadores en busca de relanzarse tras su etapa de altibajos en Italia, es decir, Openda de la Juventus y Athekame del Milan, este último ya autor de dos goles en liga. A ellos se sumaron el centrocampista Bidstrup y el extremo ofensivo Nakamura, jugadores poco mediáticos pero claramente funcionales. La idea de quienes se encargan del mercado es esa: encontrar refuerzos que puedan adaptarse al fútbol ofensivo de Fonseca, que tiene la tarea de ensamblarlos. Y de hacerlos grandes.
MEJOR DEFENSA Y MEJOR ATAQUE
El Lyon funciona, en defensa y en ataque. El OL tiene el mejor bloque defensivo de la Ligue 1, con solo dos goles encajados en cinco partidos (en las cinco grandes ligas europeas solo el Cagliati tiene los mismos números), y el mejor ataque junto al Estrasburgo, con 10 goles marcados. El máximo goleador, con 3 tantos, es Nuamah, extremo ofensivo ghanés fichado en 2024 del RWDM Brussels, en una línea que también puede contar con el capitán Tolisso, Gone a todos los efectos, y Sulc, Futbolista Checo del Año 2025, autor de 11 goles el año pasado.
La prueba del 9
Es pronto para emitir un juicio definitivo, la temporada no ha hecho más que empezar. Tras la pausa por las selecciones, el Lyon jugará cada tres días, entre la liga y la Europa League, que comenzó con el triunfo por 2-1 en Bruselas ante el Anderlecht. El Lyon volverá a jugar el 9 de octubre en Lens y después, hasta el parón de noviembre por los compromisos de la Nations League, se enfrentará a Crystal Palace, Niza, Hoffenheim, Parsi Saint-Germain, Angers, Real Sociedad y Brest, partidos que nos dirán si el de Fonseca es un equipo que puede soñar a lo grande o si tendrá que conformarse con pelear por un puesto en Europa.
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