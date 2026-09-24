El Lyon de Fonseca, sorpresa de la Ligue 1: mérito también de los ‘italianos’ Athekame y Openda

Hay un equipo en Francia que está sorprendiendo a todos. Es el Lyon de Paulo Fonseca, segundo en la Ligue 1 por detrás del Mónaco, por delante del Marsella, del Lens y del Paris Saint-Germain. Es cierto que en el OM, debido a problemas económicos, las cosas no están yendo en la dirección correcta y el equipo no está preparado para pelear por las primeras posiciones, pero tener más puntos que el equipo bicampeón de Europa y el Lens, la verdadera revelación de la temporada 2025-2026, no puede ser un dato menor. El trabajo que está haciendo el exentrenador del Milan, que llegó al Parc OL en enero de 2025, está a la vista de todos: en un año y medio ha construido una realidad sólida, con identidad propia, que puede competir con cualquiera. Todo ello sin posibilidad de invertir fuertemente en el mercado.