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Alexia Putellas London City GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

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El London City ha fichado a Alexia Putellas, favorita al Balón de Oro y leyenda del Barcelona. GOAL analiza los mejores movimientos del mercado estival femenino de 2026

Women's football
London City Lionesses
A. Putellas
M. Earps
Arsenal Women
G. Stanway
G. Reuteler
S. Cerci
Chelsea FC Women
M. Matsukubo
K. McCabe
North Carolina Courage
E. Parkinson
N. Anyomi
Manchester United Women
A. Medina
Gotham FC
S. Kerr
Real Madrid Femenino
Felicia Schroeder
OL Lyonnes
C. Weir
Manchester City Women
B. Mead
WSL Serie Primavera
NWSL
Barcelona
Paris Saint Germain
Bayern Múnich
Atlético Madrid
BK Haecken FF
FEATURES
Valadares Gaia
Eintracht Frankfurt
TSG 1899 Hoffenheim

Ya está aquí. El mercado de fichajes de verano de 2026 se presenta intenso en el fútbol femenino: varias estrellas cambiarán de equipo. Muchos traspasos llevan meses rumoreándose y solo esperan el anuncio oficial, aunque, como siempre, habrá sorpresas.

El año pasado hubo varios traspasos destacados: el Manchester United y el Manchester City intercambiaron a Grace Clinton y Jess Park, y el London City Lionesses batió el récord mundial al fichar a Grace Geyoro del París Saint-Germain.

Este verano volverán a pagarse grandes cantidades: la sueca Felicia Schroder ya fichó por el Real Madrid por una cifra superior a la de Geyoro.

Schroder es una de las que, sin agotar su contrato, ya cambió de equipo; otras, como la delantera del PSG Romee Leuchter y la atacante del Chelsea Mayra Ramírez, podrían marcharse si sus clubes reciben la oferta adecuada. A ellas se suman las futbolistas sin contrato que ficharán por nuevos clubes, como el trío del Barcelona formado por Mapi León, Ona Batlle y Salma Paralluelo, listas para nuevos retos.

Algunos traspasos benefician a todas las partes, pero en otros las decisiones de clubes o jugadoras llaman la atención. En GOAL evaluaremos cada movimiento del mercado femenino para que sepas quién gana y quién pierde.

Consulta todas nuestras notas a continuación y cuéntanos qué opinas en los comentarios.

  • Alexia Putellas London City Lionesses 2026Getty Images

    8 de julio: Alexia Putellas (del Barcelona al London City Lionesses)

    Para elBarcelona: Perder a Putellas, con su calidad mundial, liderazgo y peso en la plantilla, es un duro golpe. Tras 14 años y todos los títulos posibles, la doble ganadora del Balón de Oro buscó un nuevo reto. Al menos no fichó por un rival europeo directo, y la plantilla y la cantera permiten mirar al futuro con optimismo, aunque la pérdida se sienta. Nota: C

    Para el London City: Fichaje espectacular. Con solo un año en la Superliga Femenina, una jugadora de su nivel puede impulsar al equipo tras el sexto puesto de la temporada pasada. Es una de las mejores del planeta y, por sí sola, eleva el nivel del conjunto. Además, su llegada puede potenciar el rendimiento de Grace Geyoro, cuya primera temporada fue decepcionante tras un fichaje récord. Juntas en el centro del campo, deberían sacar más partido al talento de la francesa. Nota: A+

    Para Putellas: Rara vez una futbolista de élite cierra una etapa tan exitosa, pero ella lo logró con el Barça tras ganar el cuádruple. Ahora viaja a Inglaterra para afrontar un nuevo desafío en una liga distinta. Probablemente no sumará tantos títulos como en Cataluña, dado el estado del proyecto de London City. Sin embargo, le permitirá brillar en la que quizá sea la mejor liga del mundo, con menos minutos por la ausencia de competiciones europeas. Así, llegará al Mundial en condiciones óptimas para dar lo mejor de sí con la camiseta de España. Además, cobrará un salario muy alto en un club propiedad de la multimillonaria Michele Kang. Nota: B

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  • Geraldine Reuteler Arsenal 2026Getty Images

    8 de julio: Geraldine Reuteler (del Eintracht de Fráncfort al Arsenal)

    ¿Habría sido mejor para el Eintracht de Fráncfort vender a Reuteler el verano pasado, cuando su valor era alto tras la Eurocopa y el Arsenal la quería? Sí, económicamente. La jugadora, de 27 años, estaba en el último año de su contrato y resultaba difícil convencerla para renovar ante el interés de los grandes clubes. Sin embargo, retenerla ayudó al Eintracht a terminar tercero en la Bundesliga y a clasificarse para la fase previa de la Liga de Campeones, un logro probablemente más valioso, aunque no será fácil reemplazarla. Nota: B

    Para el Arsenal: En otro escenario, el club habría fallado en ficharla el año pasado. Sin embargo, la centrocampista llega gratis a Londres un año después. El equipo necesitaba más profundidad y variedad en el centro del campo, y Reuteler aporta precisamente eso, al poder desempeñar varias funciones que amplían las opciones de la entrenadora Renee Slegers. No es un fichaje tan llamativo como otros que ha realizado el Arsenal este verano, pero es una gran incorporación que refuerza la plantilla. Nota: B

    Para Reuteler: Es un paso emocionante en su carrera. Ha sido clave en un Eintracht que suele ser el mejor del resto de la Bundesliga, tras Bayern y Wolfsburgo, y mostró calidad y carácter con Suiza en la Eurocopa del verano pasado. El fichaje por uno de los clubes de élite de Europa es algo que Reuteler se ha ganado y puede ser un éxito para ella, si aprovecha las oportunidades que se le presenten en una plantilla fuerte en la que habrá rotaciones en las distintas competiciones. Nota: B

  • Selina Cerci Arsenal 2026Getty Images

    6 de julio: Selina Cerci (del Hoffenheim al Arsenal)

    En el Hoffenheim: Cerci, máxima goleadora de la Frauen-Bundesliga en las dos últimas temporadas, se marcha gratis tras acabar su contrato. Que se marche gratis, sobre todo a un grande, decepciona. Sustituir sus tantos, que ayudaron al equipo a acabar dos cursos seguidos en la parte alta de la Bundesliga, no será fácil. El club confía en su cantera y ya ha fichado a dos jóvenes delanteras de la Masía. Nota: D

    Para elArsenal: la posición de delantera centro no era prioritaria este verano, pero la llegada de Cerci, que se suma a Alessia Russo y Stina Blackstenius, otorga más flexibilidad ofensiva a la entrenadora Renee Slegers. Cuando Russo retroceda al 10, como hizo a menudo el curso pasado, Slegers podrá elegir entre Cerci o Blackstenius en punta. La internacional alemana también puede actuar en la banda, aunque allí pierde eficacia porque pasa menos tiempo en el área. De todos modos, es una opción que Slegers puede usar para hacer al equipo más impredecible en ataque. Nota: B+

    Para Cerci: la gran incógnita es cuánto jugará. Ha consolidado su lugar en la selección alemana gracias a la continuidad y a su olfato goleador. Si en el Arsenal reduce sus minutos, ¿cómo afectará eso a su presencia en la selección a un año del Mundial? La abundancia de partidos y la dinámica de cambios de Slegers pueden compensarlo, pero, dado que varios clubes la codiciaban, Cerci podría haber optado por roles más protagónicos y con mayores opciones de títulos. Nota: B-

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  • Manaka Matsukubo Chelsea signing 2026Harriet Lander/Chelsea FC

    3 de julio: Manaka Matsukubo (del North Carolina Courage al Chelsea)

    Para el North Carolina Courage: dura baja. Solo Barbra Banda ha participado en más goles en la NWSL esta temporada que Matsukubo, autora de cinco tantos y cuatro asistencias en nueve partidos, claves para mantener al equipo en puestos de play-off. El club acaba de fichar a la joven promesa inglesa Erica Parkinson, una centrocampista creativa que puede ayudar a llenar el vacío dejado por la internacional japonesa, pero aún tiene solo 18 años y su experiencia es limitada. Será interesante ver cómo reacciona el Courage ante esta marcha, aunque al menos han obtenido una compensación económica por Matsukubo, antes de que pudiera convertirse en agente libre a finales de este año. Nota: D

    Para el Chelsea: Tras sufrir la temporada de la WSL con menos goles en siete años la pasada campaña, reforzar la línea de ataque ha sido una prioridad fundamental para el Chelsea este verano, sobre todo teniendo en cuenta que Sam Kerr y Catarina Macario también se marchan. Matsukubo puede jugar como delantera centro, pero, con sus 5'1", es poco probable que sea la respuesta a esa cuestión clave, aunque ofrecerá una opción en esa posición cuando sea oportuno. Lo más probable es que la futbolista de 21 años juegue en el centro del campo y se encargue de crear ocasiones para sus compañeras; su buen manejo de balón y su visión de juego serán útiles ante defensas cerradas, algo habitual. Además, que una de las mejores jóvenes del mundo haya firmado un contrato de cinco años es una gran noticia. Nota: A

    Para Matsukubo: Tras brillar en la NWSL en 2025, este fichaje es un premio merecido. Llega a un club con mucha presión, pero su estilo encaja con lo que busca Sonia Bompastor y le permitirá crecer en la WSL y la Liga de Campeones. Aun así, la jugadora de 21 años debería entenderse a la perfección con las que ya están en el club, especialmente con Lauren James, dada la forma en que ambas se mueven por el campo y aprovechan los espacios libres. Nota: B+

  • Georgia Stanway Arsenal signing 2026Alex Burstow/Arsenal FC via Getty Images

    3 de julio: Georgia Stanway (del Bayern de Múnich al Arsenal)

    La marcha de Stanway es un golpe para el Bayern de Múnich. La internacional inglesa ha brillado durante cuatro años y será difícil de reemplazar. Sin embargo, el club lo sabía desde enero, así que ha tenido tiempo de planificar refuerzos para un centro del campo ya amplio. Es un revés, pero no catastrófico. Nota: D

    Para el Arsenal: Las Gunners dependían demasiado de Kim Little y Mariona Caldentey en el centro del campo, y Stanway resuelve ese problema. Con Kyra Cooney-Cross en la plantilla y la inminente llegada de Geraldine Reuteler, Renee Slegers tendrá varias opciones de calidad para rotar en el centro del campo, lo que le permitirá dar descanso, adaptarse a distintos retos y reducir la dependencia de ciertas jugadoras. Stanway aporta experiencia, talento y versatilidad justo cuando el Arsenal busca su primer título de la WSL en ocho años. Nota: A

    Sobre Stanway: Cuando fichó por el Bayern, buscaba relanzar su carrera tras un final decepcionante en el Manchester City. Lo logró con creces, se convirtió en pieza clave para Inglaterra y en una de las mejores centrocampistas del mundo. Ahora regresa a casa para jugar en la mejor liga de Europa, la WSL, con un equipo que el año pasado ganó la Liga de Campeones. Es el trofeo que se le resiste y quizá tenga más opciones de ganarlo con este fichaje, dada la reciente trayectoria del Arsenal en la UWCL, aunque los títulos nacionales no le resulten tan fáciles como en Múnich. Nota: B

  • Nicole Anyomi London City Lionesses signing 2026Getty Images

    2 de julio: Nicole Anyomi (del Eintracht de Fráncfort al London City Lionesses)

    Para el Eintracht de Fráncfort: Este verano será clave. Anyomi, autora de 13 goles y 6 asistencias en 20 partidos de Bundesliga, es una de las cuatro jugadoras que se marchan gratis y la más difícil de reemplazar. El club hace bien las cosas fuera del campo y ha terminado tercero en las últimas cinco temporadas, clasificándose para competiciones europeas. Retener a jugadoras como Anyomi es clave, aunque su historial de reemplazos es positivo. Deberá brillar en el mercado para minimizar el impacto. Nota: D

    Para las London City Lionesses: Si London City quiere pelear por los primeros puestos de la WSL y avanzar en las competiciones nacionales, necesita más jugadoras decisivas en el último tercio del campo, pues solo una futbolista de la plantilla alcanzó dobles dígitos en goles y asistencias la temporada pasada. Sus números en la 2025-26 doblan los de cualquier compañera salvo Freya Godfrey, y se espera que mantenga ese nivel en Inglaterra. ¿Es la pieza perfecta para el estilo de Eder Maestre? Quizá no, pero es una amenaza constante que aporta algo distinto. Nota: B

    Para Anyomi: Antes del verano se rumoreó que clubes más importantes, como Bayern de Múnich, PSG y Paris FC —que sí jugarán la Liga de Campeones— seguían a Anyomi. No obstante, el éxito copero no está descartado para el conjunto inglés, sobre todo con los cambios previstos en la Copa de la Liga, y aquí tendrá más garantías de un papel protagonista en un proyecto ilusionante con grandes nombres. Nota: B-

  • Erica Parkinson North Carolina Courage signing 2026Katie Schroeck/North Carolina Courage

    1 de julio: Erica Parkinson (del Valadares Gaia al North Carolina Courage)

    Valadares Gaia sabía que retener a Parkinson era difícil, así que su marcha, aunque dolorosa, no sorprende. Además, el club no recibirá compensación económica, lo que complica su reemplazo. Al menos, Valadares logró llegar a la final de la Taca de Liga este año y quedó entre las cinco primeras de la Liga BPI dos temporadas seguidas. Nota: D

    Para el North Carolina Courage: Parkinson es una de las jóvenes con más talento del mundo y el Courage no solo la fichó, sino que le ofreció un contrato de tres años con opción a un cuarto. El equipo ha tenido un buen inicio en la NWSL, pero a veces le faltó creatividad, algo que Parkinson puede solucionar. El técnico Mak Lind, ex del Hacken, ya ayudó a varias jóvenes a dar el salto, como Felicia Schroder, ahora en el Real Madrid, así que parece el guía ideal para que Parkinson siga creciendo. Nota: A

    Para Parkinson: Se une a un equipo dirigido por un técnico experto en jóvenes talentos, lo que es ideal para su progresión. El Courage tiene la tercera plantilla más joven de la liga, pero cuenta con veteranas que pueden guiarla. La NWSL, más exigente y distinta en estilo, le obligará a mejorar aspectos de su juego. Un excelente primer paso. Nota: A

  • Andrea Medina Man Utd Women signing 2026Manchester United via Getty Images

    1 de julio: Andrea Medina (del Atlético de Madrid al Manchester United)

    Para el Atlético: Es una pena que el Atlético pierda a Medina gratis; esta jugadora de 22 años ha crecido mucho en el club durante los últimos cuatro años. No será fácil reemplazar su regularidad y liderazgo. Una baja dura que refleja la realidad del club tras quedar quinto en la Liga F pese a su buena Champions. Nota: F

    Para el United: Medina ha jugado sobre todo como lateral izquierda, pero su fichaje sugiere que será central con más regularidad, posición que ya ocupó al final de su etapa en el Atlético. El United ya tiene a Anna Sandberg en la banda izquierda, así que Medina aporta profundidad y otra opción en la zaga. En el United suele actuar con cuatro atrás, así que será interesante ver su adaptación. La profundidad de plantilla era clave para los Red Devils en este mercado; Medina aporta eso, versatilidad, calidad y margen de mejora. Nota: A

    Para Medina: Es un nuevo paso en su carrera en progresión. Tras consolidarse en la Liga F con el Betis y luego en el Atlético, ahora llega a quizá la mejor liga del fútbol femenino y a un equipo de la parte alta. Aún así, resulta interesante ver cómo encajará. Todo indica que alternará entre el centro y la izquierda de la zaga, lo que le permitirá seguir creciendo como central. El tiempo dirá si se adapta mejor en una defensa de cuatro. Nota: B+

  • Sam Kerr Gotham 2026 announcementDevon Cafaro/Gotham FC

    29 de junio: Sam Kerr (del Chelsea al Gotham)

    En el Chelsea: Durante un tiempo, la salida de Kerr del Chelsea pareció inevitable y comprensible. Tras 20 meses de baja por lesión, volvió al inicio de la 2025-26 y luchó por un puesto en el once de Sonia Bompastor, quien prefería otras opciones en la delantera. Pero, después de la Copa de Asia, Kerr encadenó siete goles en siete partidos. A sus 32 años no era la solución a largo plazo para el ‘9’, pero ¿se podía haber alcanzado un acuerdo temporal, dada la incertidumbre en la delantera del Chelsea? Probablemente no, pues siempre habría demanda de Kerr en otros clubes. Habría sido mejor que las Blues la retuvieran, aunque aún así necesitarían más refuerzos. Nota: C

    Para Gotham: A pesar de estar en puestos de play-off, el equipo solo ha marcado 12 goles en 11 partidos, uno de los peores registros de la liga. La llegada de Kerr debería solucionar ese problema. Esther González fue prolífica en años anteriores, pero ahora atraviesa un bache, así que no extraña que Juan Carlos Amoros haya fichado a otra delantera de primer nivel en cuanto estuvo disponible. Gran movimiento para un equipo que debe marcar más si quiere revalidar el título de la NWSL. Nota: B

    Para Kerr: Tras una temporada irregular en el Chelsea y tan pronto después de una lesión larga, necesita minutos de juego con miras al Mundial 2025. ¿Será titular en Gotham o compartirá el 9 con González? Los minutos no están garantizados como en otros equipos, pero Kerr tiene calidad y podrá demostrarla, sobre todo con González en baja forma y un estilo que le sienta mejor. Además, el fichaje tiene sentido por motivos personales: ella y su pareja, Kristie Mewis, acaban de tener un hijo, y la familia de Mewis vive en Massachusetts, cerca de Nueva York. Nota: B

  • Felicia Schroder Hacken Women 2026Getty Images

    23 de junio: Felicia Schroder (del Hacken al Real Madrid)

    La Damallsvenskan sueca funciona como una cantera: forma talento joven y luego lo vende a ligas más poderosas. ElHacken sabía que no podría retener a Felicia Schroder eternamente, y menos tras marcar 30 goles la temporada pasada. Aun así, el club aprovechó al máximo su etapa con la joven. Schroder guió al Hacken a su primer título liguero en cinco años y a ganar la primera edición de la Europa Cup, antes de marcharse por unos 1,5 millones de euros (1,3 millones de libras/1,7 millones de dólares). Su marcha es un golpe duro, pero el club ha gestionado bien la situación. Nota: B

    Para el Real Madrid: ¿es señal de que, por fin, muestra la ambición necesaria para acercarse al Barcelona? Las Blancas han sido criticadas por su falta de empuje y por quedar segundas en España, mientras sus estrellas se marchaban, como Olga Carmona, Esther González y, este verano, Caroline Weir y Naomie Feller. Sin embargo, pagar una gran suma por una de las mejores jóvenes del mundo puede marcar un cambio de rumbo. Schroder es una estrella y todo indica que mantendrá su nivel, aportando los goles que el equipo necesitaba la temporada pasada. Además, tiene margen de mejora y, como con Linda Caicedo, el club espera que se convierta en una futbolista de talla mundial enMadrid. Nota: A

    Para Schroder: Aunque se critique al Madrid, es una buena decisión para ella. Será la delantera titular, jugará en una liga de primer nivel y disputará la Liga de Campeones con menos presión que en otros destinos. Además, el club cuenta con una buena trayectoria en la formación de jóvenes, como demuestra Caicedo. Pese a algunas bajas, el plantel que la acompañará no es malo, y resultará fascinante ver su compenetración con la colombiana. Nota: B+

  • Mary Earps London City LionessesLondon City Lionesses

    19 de junio: Mary Earps (del París Saint-Germain a las London City Lionesses)

    Para el PSG: fichaje fallido. Earps llegó como una de las mejores porteras, pero no mantuvo su nivel y cometió errores destacados. Además, el club atravesó una crisis con salidas de jugadoras clave, derrotas importantes y cambios en el cuerpo técnico. Al terminar su contrato, ambas partes deciden separarse: el PSG pierde poco, pero tampoco gana. Nota: C

    Para el London City: El club terminó su primera temporada en la WSL con solidez, pero necesitaba mejorar la portería. Entre las guardametas con al menos 750 minutos, Elene Lete registró el segundo peor porcentaje de paradas, encajando 6,8 goles más de los esperados, la peor marca de la división. Earps, con más experiencia, puede aportar estabilidad y enseñar a la joven Lete. ¿Recuperará Earps su mejor nivel en Inglaterra? El London City lo espera. De momento, el club ha intentado reforzar una posición clave. Nota: B

    Para Earps: Si quiere recuperar su mejor nivel de forma constante, alejarse del circo del PSG no es mala idea. Aunque la exinternacional inglesa ha destacado lo aprendido en Francia, el PSG resulta caótico y vive a la sombra del Lyon. Earps confía en que el ambicioso entorno del London City le ayude a recuperar su mejor nivel y, de paso, disfrutar de un buen contrato en el ocaso de su carrera. Nota: B

  • Caroline Weir Real Madrid Women 2025-26Getty Images

    16 de junio: Caroline Weir (del Real Madrid al Lyon)

    Para el Real Madrid: un indicio de en qué punto se encuentra el proyecto del equipo femenino. Weir es, quizá, la mejor jugadora que ha vestido la camiseta de Las Blancas desde su llegada en 2022. Sin embargo, se marcha sin títulos tras cuatro años en la capital, con el Madrid aún lejos del Barcelona en lo nacional y un escalón por debajo de la élite europea. Para retener talentos como el suyo, el club debe mejorar. Su marcha será una enorme pérdida. Nota: F

    Para el Lyon: Fichaje fantástico y gratuito del subcampeón de la Liga de Campeones. Su capacidad para decidir partidos clave y su vasta experiencia pueden impulsar a un Lyon que lleva cuatro años sin título continental. Además, su llegada refuerza el centro del campo tras la marcha de Lindsey Heaps. Nota: A

    Para Weir: Tras brillar en Madrid sin títulos, se merece este fichaje que le permita ganar trofeos. Ya jugó en Arsenal y Manchester City, y ahora puede dar un salto al ocho veces campeón de Europa. Además, dada la exposición del Lyon, su talento recibirá el reconocimiento que merece. Nota: A

  • Beth Mead Man City unveiling 2026Manchester City FC

    12 de junio: Beth Mead (del Arsenal al Manchester City)

    Aunque el Arsenal planeaba renovar a varias jugadoras este verano, no logró retener a Mead, cuyo contrato expiraba. Aunque no fue titular indiscutible la pasada temporada, la internacional inglesa siguió siendo muy eficaz y aportó mucho tanto con el balón como sin él a las dos veces campeonas de Europa. Sin embargo, el Arsenal no pudo igualar la duración del contrato que ofrecía el Manchester City, lo que supuso una despedida no deseada. Encontrar una buena sustituta será clave este verano, ya que con este traspaso se han ido del norte de Londres mucha creatividad y capacidad goleadora. Nota: D

    Para elManchester City: Las bandas ya están cubiertas, así que el fichaje sorprende. Un contrato de tres años a una jugadora que acaba de cumplir 31 también llama la atención. Sin embargo, Mead lleva años rindiendo a un alto nivel y aporta fiabilidad, experiencia y mentalidad ganadora a las nuevas campeonas de la WSL. Si el City quiere volver a competir por los títulos nacionales la próxima temporada, necesita una plantilla más amplia, ya que también se avecina el regreso a la Liga de Campeones. Mead, capaz de actuar en toda la línea de ataque, aporta precisamente eso. Nota: B

    Para Mead: Con el Mundial 2023 en Brasil a la vista, necesita minutos para consolidarse en la selección inglesa. Aunque la competencia en el City es alta, la rotación le dará minutos si el equipo disputa cuatro competiciones, lo que le permite aspirar a un puesto en el once. Además, a nivel personal, firma un contrato de tres años con un grande y se reencuentra con Vivianne Miedema. Nota: B

  • Katie McCabe Chelsea 2026-27Getty Images

    1 de junio: Katie McCabe (del Arsenal al Chelsea)

    La gestión contractual de McCabe por parte del Arsenal fue confusa. A pesar de ser una jugadora clave y una solución habitual a los problemas derivados de las lesiones —tal es su versatilidad—, los Gunners estaban dispuestos a dejar marchar a la capitana de Irlanda, quien, como era de esperar, despertó un gran interés a medida que se acercaba el verano. Luego dieron un giro de 180 grados y le ofrecieron un nuevo contrato, aunque The Athletic informó de que «era para un papel muy específico en el equipo de cara al futuro», por lo que la jugadora optó por un nuevo reto. La llegada de la lateral del Barcelona Ona Batlle mitiga el golpe, pero es difícil no pensar que los Gunners se arrepentirán de haber dejado marchar a McCabe y su versatilidad, que resolvió problemas en varias posiciones la temporada pasada, sobre todo porque ahora ella aprovechará eso para reforzar a un rival directo. Nota: D

    Para el Chelsea: Fichaje fantástico, sobre todo porque se lo arrebató al Manchester City, nuevo campeón de la WSL. Las blues probaron a Niamh Charles, Sandy Baltimore y Veerle Buurman en la izquierda, pero ninguna es lateral natural. La llegada de McCabe permite a Baltimore avanzar hacia su puesto ofensivo preferido y significa que Buurman podrá jugar principalmente como central, donde destaca. Charles, que ahora parece que fichará por el City, es una buena jugadora, pero McCabe es una de las mejores del fútbol femenino en esta posición, por lo que su incorporación mejorará significativamente el once titular de las Blues. Nota: A

    Para McCabe: Muchos aficionados del Arsenal están consternados por su fichaje con un rival directo, tras 11 años como leyenda. Pero a sus 30 años, esta es una oportunidad para sumarse a un club ambicioso. Encaja a la perfección en los Blues, será titular clave y tendrá la oportunidad de ganar muchos títulos, si el club es capaz de dejar atrás una temporada decepcionante y volver a las cotas alcanzadas durante la mayor parte de la última década. Dado que no estaba contenta con la oferta del Arsenal en lo que respecta a su papel, esto supone un paso adelante para ella a nivel personal. Nota: B