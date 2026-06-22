«Él lloraba y yo también»: la esposa de Raphinha revela la desgarradora llamada que mantuvo con la estrella brasileña tras la lesión sufrida en el Mundial

En la victoria de Brasil 3-0 sobre Haití en el Mundial, Raphinha tuvo que salir lesionado por un problema en el isquiotibial. El delantero del Barcelona es clave en el ataque de la Seleção, pero su presencia en lo que queda de torneo ahora es duda.

El jugador de 29 años y su familia reaccionaron con emoción. A medida que crecía la preocupación por la gravedad de la lesión, sus esperanzas de brillar en la Copa se desvanecieron. Después del partido en Filadelfia, el extremo se sometió a pruebas médicas y, tras un breve encuentro con su familia, inició su rehabilitación.