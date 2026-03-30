El Liverpool y el Newcastle, listos para disputarse al delantero colombiano por 80 millones de euros

Aunque el Sporting no tiene prisa por venderlo, la perspectiva de jugar en la máxima categoría del fútbol inglés parece estar influyendo en las ideas del delantero. Suárez ha insinuado en privado que podría estar a punto de fichar por la Premier League una vez que concluya la presente temporada, siempre y cuando se alcance el precio de venta.

Las estadísticas del colombiano esta temporada son testimonio de su evolución, ya que ha logrado 33 goles y siete asistencias en 42 partidos en todas las competiciones. Esto incluye un notable registro de 24 goles en solo 25 partidos de liga, además de cinco goles en diez encuentros de la Liga de Campeones. Estas cifras han convencido a los ojeadores de Anfield y St. James' Park de que posee la tenacidad necesaria para triunfar en la liga más exigente del mundo.