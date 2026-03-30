AFP
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El Liverpool y el Chelsea se suman a la pugna por el fichaje de Maxence Lacroix después de que la estrella del Crystal Palace haya debutado con la selección francesa
Un rápido aumento
La cotización de Lacroix se ha disparado tras una semana memorable en la escena internacional, en la que debutó con la selección absoluta de Francia durante el parón de marzo. El exjugador del Wolfsburgo ha sido toda una revelación en Selhurst Park, donde se le ha registrado oficialmente como el defensa central más rápido de la máxima categoría, con una velocidad máxima de 35,39 km/h. Su fiabilidad es igualmente impresionante: solo se ha perdido dos partidos de la Premier League en toda la temporada, completando los 90 minutos en 27 de sus 28 apariciones. Esta combinación de velocidad de recuperación y presencia física ha llamado la atención de varios clubes de élite que buscan reforzar sus defensas de cara a la temporada 2026-27.
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Ambiciones para el Mundial
Lacroix, que cumplirá 26 años el 6 de abril, no ha ocultado su deseo de plasmar su buen rendimiento en el club en títulos importantes, tanto con su selección como en Selhurst Park. Tras debutar recientemente como suplente en la victoria por 2-1 sobre Brasil, enseguida disputó los 90 minutos completos junto a Lucas Hernández en la victoria por 3-1 contra Colombia.
En declaraciones a la web oficial del Palace, Lacroix reveló: «Mi sueño es ganar el Mundial; quiero ganar el Mundial con Francia. En el Palace, por supuesto, ahora mismo es ganar la Conference League. No podemos ganar la Premier League en este momento, pero en la Conference League tenemos nuestras opciones, así que esa es nuestra ambición».
Éxodo defensivo
El Palace se encuentra en una situación delicada en lo que respecta a su solidez defensiva, tras haber perdido ya a Marc Guehi, que fichó por el Manchester City en enero. Según han informado fuentes aTEAMtalk, el Liverpool ve a Lacroix como un posible sucesor del saliente Ibrahima Konaté, mientras que también se atribuye al Bayern de Múnich y al Aston Villa un firme interés por el francés.
Afortunadamente para los Eagles, Lacroix sigue vinculado a un contrato a largo plazo en Selhurst Park hasta junio de 2029. Es fundamental destacar que el contrato no contiene cláusula de rescisión, lo que garantiza que el club del sur de Londres mantenga una ventaja significativa y pueda exigir una prima si alguno de los grandes de Europa decide formalizar su interés.
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Partido decisivo europeo
El Palace ocupa actualmente el 14.º puesto de la Premier League con 39 puntos en 30 partidos, lo que deja a Lacroix y a sus compañeros con poco que jugarse a nivel nacional, salvo terminar entre los primeros diez. Esto convierte su próximo enfrentamiento de cuartos de final de la Conference League contra el equipo italiano Fiorentina en el punto de inflexión definitivo de su campaña, ya que el éxito continental sigue siendo la mejor oportunidad del defensa de conseguir un título inmediato y consolidaría aún más su posición en los planes de Didier Deschamps de cara a un verano en el que el Liverpool y el Chelsea le seguirán de cerca.