Szoboszlai está a punto de comprometer su futuro con el Liverpool mediante la firma de un nuevo contrato a largo plazo. Según The Athletic, ya existe un acuerdo preliminar con el internacional húngaro, tras meses de negociaciones entre el director deportivo Richard Hughes y sus representantes.

Aunque le restan dos años de contrato, su regularidad en la Premier League convirtió la ampliación en prioridad para el club. El acuerdo acaba con los rumores y refuerza al nuevo técnico, Andoni Iraola.

Llegó en 2023 procedente del RB Leipzig por 60 millones de libras y, a sus 25 años, se ha convertido en pieza clave del equipo. Ayudó a los Reds a ganar la Premier League en la 2024-25 y brilló individualmente en la complicada 2025-26.