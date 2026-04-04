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El Liverpool vive su peor temporada desde la era anterior a Jürgen Klopp, mientras aumenta la presión sobre Arne Slot tras la derrota ante el Manchester City en la FA Cup
Una temporada de récords indeseados
La derrota en Manchester no solo supuso un duro golpe para las esperanzas del Liverpool de ganar un título, sino que también consolidó esta temporada como una de las peores del club en la historia reciente. Los Reds han perdido ya 15 partidos en todas las competiciones esta temporada, su mayor número de derrotas en una sola temporada desde la campaña 2014-15. Ese año, bajo la dirección de Brendan Rodgers, el club perdió 18 partidos y acabó quedando fuera de los cuatro primeros puestos.
Las estadísticas son desalentadoras para los fieles de Anfield, especialmente si se comparan con el éxito constante disfrutado durante la era de Jürgen Klopp. Erling Haaland volvió a ser el principal verdugo, al marcar un hat-trick y convertirse en el primer jugador en anotar cinco goles contra el Liverpool en una sola temporada desde que Matt Le Tissier lograra la hazaña con el Southampton en 1993-94. Antoine Semenyo también vio puerta, mientras que el penalti fallado por Mohamed Salah agravó una tarde desastrosa para los visitantes.
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Slot identifica «temas recurrentes»
A pesar del abultado marcador, Slot intentó encontrar aspectos positivos en los primeros compases del partido antes de reconocer las ya conocidas deficiencias del equipo. En declaraciones a BBC Sport tras el pitido final, el técnico holandés se mostró firme en cuanto al planteamiento táctico, al tiempo que lamentaba la falta de acierto en ambas áreas.
«Me gustó mucho lo que vi hoy [en los primeros 35 minutos]», señaló Slot. «Hicimos muchas cosas muy bien con y sin el balón, creamos algunas buenas ocasiones. Les mantuvimos alejados de cualquier peligro. Hasta ese momento del penalti, había mucho que destacar. Los 20 minutos posteriores, para lo que se puede esperar de un equipo como el Liverpool, distaron mucho de ser suficientes en defensa. Hay muchos temas recurrentes. Uno es que desperdiciamos nuestras ocasiones; otro es que, en general, no encajamos muchos goles, pero las pocas ocasiones que concedemos acaban en gol. Quizá eso se deba a lo mucho que nos esforzamos. Tenemos que mejorar la defensa en el área y eso también se ha visto hoy».
La fragilidad mental se va apoderando de mí
La forma en que se produjo el colapso ha suscitado dudas sobre la mentalidad del equipo en los momentos de mayor presión. Tras aguantar durante casi 40 minutos, se abrió la veda, lo que dejó a los jugadores veteranos buscando respuestas. El centrocampista Dominik Szoboszlai fue sincero en su valoración del partido y sugirió que al equipo le faltó la garra necesaria para competir con un rival del calibre del City.
«No hubo suficiente espíritu de lucha, no hubo suficiente mentalidad. Para ser sinceros, ninguno de nosotros estuvo a la altura de lo que podríamos haber estado», afirmó el centrocampista húngaro.
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Un rayo de esperanza para París en el horizonte
A Slot no le queda mucho tiempo para lamentarse por la eliminación de la FA Cup, ya que el Liverpool debe centrarse ahora en la competición europea. El miércoles le espera el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain, lo que supone una oportunidad única para darle la vuelta a una temporada nacional desastrosa. Para los jugadores, el desplazamiento al Parc des Princes representa una oportunidad para demostrar que aún pueden competir al más alto nivel.