El Liverpool vive su peor temporada desde la era anterior a Jürgen Klopp, mientras aumenta la presión sobre Arne Slot tras la derrota ante el Manchester City en la FA Cup

La derrota en Manchester no solo supuso un duro golpe para las esperanzas del Liverpool de ganar un título, sino que también consolidó esta temporada como una de las peores del club en la historia reciente. Los Reds han perdido ya 15 partidos en todas las competiciones esta temporada, su mayor número de derrotas en una sola temporada desde la campaña 2014-15. Ese año, bajo la dirección de Brendan Rodgers, el club perdió 18 partidos y acabó quedando fuera de los cuatro primeros puestos.

Las estadísticas son desalentadoras para los fieles de Anfield, especialmente si se comparan con el éxito constante disfrutado durante la era de Jürgen Klopp. Erling Haaland volvió a ser el principal verdugo, al marcar un hat-trick y convertirse en el primer jugador en anotar cinco goles contra el Liverpool en una sola temporada desde que Matt Le Tissier lograra la hazaña con el Southampton en 1993-94. Antoine Semenyo también vio puerta, mientras que el penalti fallado por Mohamed Salah agravó una tarde desastrosa para los visitantes.



