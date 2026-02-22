El Liverpool sufre un duro golpe al quedar Florian Wirtz fuera del partido contra el Nottingham Forest a pocos minutos del inicio

Wirtz había ido cogiendo forma en Anfield tras su fichaje en verano. El centrocampista ha marcado cinco de sus seis goles con los Reds desde principios de año y no se ha perdido ningún partido con el club desde el encuentro de ida contra el Forest en noviembre.

A principios de febrero, el entrenador Arne Slot elogió su contribución.

«En primer lugar, hay que dar crédito al jugador, porque él es quien tiene que hacer el trabajo. No solo en el campo, sino también en el gimnasio. Luego, como entrenador, aunque al principio le cueste un poco, hay que seguir alineándolo, porque es la única forma de que mejore. Él es un ejemplo de ello», afirmó.

Aunque los goles de Wirtz han acaparado los titulares, a Slot le impresiona más la madurez táctica del centrocampista. Según el entrenador de los Reds, Wirtz llegó con una habilidad técnica de primer nivel, pero el verdadero progreso se ha producido en su comprensión del juego sin el balón y en su integración en el colectivo.

«Creo que no ha mejorado mucho con el balón porque desde el principio era especial, pero quizá ahora tiene una mejor conexión con sus compañeros porque han jugado cada vez más juntos», explicó Slot. «Es sin el balón donde veo la mayor mejora en él, y en algunos otros, y esa combinación te prepara para la Premier League».