El Liverpool sigue de cerca a la estrella emergente de la Bundesliga por si fracasa la oferta por Michael Olise, mientras los Reds continúan buscando al sucesor de Mohamed Salah
El interés del Liverpool por Olise: últimas noticias
El gigante de Merseyside tiene una larga tradición de fichar talentos de la primera división alemana, con jugadores como Ibrahima Konate, Dominik Szoboszlai y Ryan Gravenberch, todos ellos con éxito. Olise, que se trasladó a Baviera desde el Crystal Palace, lleva mucho tiempo en el punto de mira de Anfield. Sky Sport informó ya en noviembre pasado que el internacional francés estaba siendo seguido por los Reds, pero el acuerdo sigue siendo complicado. Sigue siendo muy poco realista, ya que Olise no tiene cláusula de rescisión y todavía tiene contrato hasta 2029, según confirma el informe, lo que sugiere que el Liverpool podría tener que buscar otras opciones si el Bayern se niega a ceder.
Yan Diomande se perfila como la principal alternativa.
Si el fichaje de Olise resultara imposible, el Liverpool ya tiene un segundo objetivo que está arrasando en Alemania. Yan Diomande, de 19 años, se ha convertido en la estrella emergente de la temporada de la Bundesliga, con una serie de actuaciones que han llamado la atención de la élite europea. Se sabe que el Liverpool está observando al extremo «muy de cerca», ya que busca un jugador con la velocidad explosiva y la habilidad técnica necesarias para replicar el rendimiento de Salah en la banda derecha.
El Leipzig es conocido por ser un negociador duro y está decidido a conservar su preciado activo al menos una temporada más. Sin embargo, todos los jugadores tienen un precio en el sistema Red Bull. Según se informa, el equipo alemán estaría «dispuesto a negociar» si recibiera ofertas de alrededor de 100 millones de euros (83 millones de libras esterlinas). Aunque el Leipzig quiere convencer a Diomande de que se quede más allá del verano, el atractivo de la Premier League y la oportunidad de convertirse en el rostro de una nueva era en el Liverpool podrían resultar demasiado fuertes como para resistirse.
Sorprendente regreso defensivo en las cartas
Aunque la atención sigue centrada en el ataque, según se informa, el Liverpool también está buscando resolver sus problemas defensivos recuperando a una cara conocida. Jarell Quansah, que solo dejó Anfield para fichar por el Bayer Leverkusen el verano pasado en una operación valorada en aproximadamente 35 millones de euros, está siendo relacionado con un sensacional regreso. El joven central inglés ha impresionado en el Leverkusen, lo que ha llevado a los Reds a considerar la posibilidad de activar una cláusula secreta incluida en su acuerdo de traspaso original para reforzar su zaga.
El informe de Sky Sport revela que el Liverpool fue lo suficientemente astuto como para incluir una red de seguridad durante las negociaciones, añadiendo una opción de recompra por valor de 80 millones de euros para el traspaso, que puede activarse hasta mayo de 2026. Dado que los Reds ven actualmente una clara «necesidad de actuar» en las posiciones defensivas centrales, la directiva está considerando seriamente traer de vuelta al canterano para que compita con Virgil van Dijk y Konate.
Un verano de transición en Anfield
La posible llegada de talentos de la Bundesliga coincide con un periodo de incertidumbre en torno a varios miembros actuales de la plantilla. Además de las dudas sobre el futuro a largo plazo de Salah, también se espera que Federico Chiesa abandone el club tras un mercado de fichajes en enero lleno de especulaciones. Esto dejaría un vacío importante en las bandas, lo que explica por qué el club está siendo tan proactivo en el seguimiento de jugadores como Olise y Diomande antes incluso de que se abra el mercado de fichajes de verano.
Salah estuvo muy vinculado a una salida de Anfield en enero tras sus airadas declaraciones tras el empate 3-3 del Liverpool con el Leeds en diciembre, en las que afirmó que había sido «abandonado» por el club.
En declaraciones realizadas en ese momento, Salah dijo: «No puedo creer que esté sentado en el banquillo durante 90 minutos. Es la tercera vez que estoy en el banquillo y creo que es la primera vez en mi carrera. Estoy muy frustrado. He dado mucho a este club a lo largo de los años, especialmente la temporada pasada. Y ahora estoy sentado en el banquillo sin saber por qué. Siento que el club me ha abandonado. Así es como me siento. Creo que está muy claro que alguien quería echarme toda la culpa».
Salah se disculpó más tarde ante sus compañeros por su arrebato. Su posible salida en enero no se materializó, ya que el delantero viajó con Egipto a la Copa Africana de Naciones. Los Faraones fueron eliminados en semifinales por Senegal, que acabó alzando el trofeo.
