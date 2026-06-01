Luis Campos ya reestructura la plantilla del PSG tras sus recientes éxitos. El asesor deportivo sabe que debe renovar las opciones de Luis Enrique para evitar el «agotamiento extremo» y el desgaste físico que afectaron al plantel en la extensa temporada.

Pensando en la sostenibilidad a largo plazo, el club busca una presencia dinámica en la banda derecha.

Jugadores como Khvicha Kvaratskhelia y Bradley Barcola prefieren la izquierda, y Ousmane Dembélé se ha recostado hacia el centro, por lo que la banda derecha se ha vuelto una prioridad.

El perfil ideal para cubrirlo es el de Yan Diomande, por lo que el PSG competiría con el Liverpool, que lo ve como futuro sustituto de Mohamed Salah.



