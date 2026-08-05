El Liverpool está mostrando interés en el extremo del PSG Mbaye, ya que el jugador de 18 años busca más tiempo de juego con regularidad, según GiveMeSport. Se espera que el internacional senegalés deje París este verano en busca de minutos garantizados con el primer equipo. Se espera que el PSG pida al menos 50 millones de euros por el talentoso atacante, con un precio que podría subir aún más en un mercado inflado.

Aunque el Liverpool aún no ha presentado una oferta oficial, se entiende que Mbaye está interesado en un posible traspaso a Anfield. El Liverpool afronta una dura competencia por su fichaje, con el Bayer Leverkusen manteniendo ya conversaciones directas de club a club con la cúpula del PSG. Sin embargo, Mbaye sigue dispuesto a valorar todas las opciones y vería con buenos ojos una oferta formal del club de la Premier League.