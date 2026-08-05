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El Liverpool se fija en el joven talento Ibrahim Mbaye, del PSG, valorado en 50 millones de euros, mientras se estancan las conversaciones por Bradley Barcola
Mbaye, el joven talento del PSG que interesa al Liverpool
El Liverpool está mostrando interés en el extremo del PSG Mbaye, ya que el jugador de 18 años busca más tiempo de juego con regularidad, según GiveMeSport. Se espera que el internacional senegalés deje París este verano en busca de minutos garantizados con el primer equipo. Se espera que el PSG pida al menos 50 millones de euros por el talentoso atacante, con un precio que podría subir aún más en un mercado inflado.
Aunque el Liverpool aún no ha presentado una oferta oficial, se entiende que Mbaye está interesado en un posible traspaso a Anfield. El Liverpool afronta una dura competencia por su fichaje, con el Bayer Leverkusen manteniendo ya conversaciones directas de club a club con la cúpula del PSG. Sin embargo, Mbaye sigue dispuesto a valorar todas las opciones y vería con buenos ojos una oferta formal del club de la Premier League.
- AFP
El Leverkusen lidera la carrera mientras aumenta la competencia
El Leverkusen ha dado pasos importantes en su intento de fichar a Mbaye tras las conversaciones entre Nasser Al-Khelaifi y Fernando Carro. Los dos dirigentes mantienen una excelente relación, lo que da al club alemán una posición sólida en las negociaciones. No obstante, la situación de Mbaye en el PSG está cada vez más saturada. Calificado como un «fenómeno» africano, el extremo disputó 24 partidos y marcó tres goles en la Ligue 1 la temporada pasada, pero se encontró con una fuerte competencia por parte de Desire Doue y Bradley Barcola.
Además, el PSG está buscando activamente más atacantes de banda, con Maghnes Akliouche, del Mónaco, a punto de llegar por alrededor de 50 millones de euros. Con el PSG también pendiente de otro extremo tras perder a Yan Diomande, que se dirige al Real Madrid, los minutos de Mbaye en París se verán aún más reducidos.
Las conversaciones por Barcola tropiezan con el obstáculo de la tasación
Mbaye no es el único extremo del PSG en el radar del Liverpool, ya que el club inglés sigue explorando una operación bomba por Barcola. Ya se han producido conversaciones preliminares entre los dos clubes europeos por el internacional francés. El Liverpool está dispuesto a ofrecer alrededor de 100 millones de euros por Barcola, que quiere activamente unirse al club de Merseyside.
No se espera que las condiciones personales supongan ningún problema, pero las negociaciones siguen bloqueadas por la descomunal petición de 170 millones de euros del PSG. Fuentes internas del PSG sostienen que el valor de Barcola se ve reforzado por su gran actuación en el Mundial, donde marcó tres goles y dio una asistencia con Francia. El PSG también apunta a su condición de bicampeón consecutivo de la Champions League al exigir una cifra récord.
- (C)Getty images
Las bajadas de precio podrían provocar movimientos de última hora
El PSG insiste en que cualquier venta de Barcola debe superar recientes traspasos de alto perfil en la Premier League, como el fichaje de Elliot Anderson por 116 millones de libras y el traspaso de Morgan Rogers por 117 millones de libras. Esta postura se mantiene firme pese a que a Barcola solo le quedan dos años de contrato y ha rechazado un nuevo acuerdo. Sin embargo, existe la creencia de que la elevada tasación del PSG podría bajar a medida que avance agosto. Una vez que el gigante francés complete sus propios fichajes para las bandas, su postura sobre las salidas de jugadores podría volverse mucho más flexible. Ahora, el Liverpool estudiará cuidadosamente si lanza una oferta formal por Mbaye o espera a que el PSG rebaje su postura sobre Barcola a medida que se acerque el cierre del mercado de fichajes.
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