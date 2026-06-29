El Liverpool se fija en Bradley Barcola como alternativa a Yan Diomande, ya que el extremo del RB Leipzig parece decantarse por el PSG en lugar de dar el salto a la Premier League

El fichaje de Diomande por el Liverpool se ha complicado: el extremo de 19 años, revelación del RB Leipzig, está cerca del campeón de la Ligue 1. El atractivo de París ha pesado más que el interés de los Reds, sobre todo tras su buen Mundial.

Según Footmercato, el PSG confía en cerrar un acuerdo con el Leipzig en los próximos días. La alta exigencia económica del club alemán enfrió a Liverpool, que no quiso pagar más de su valoración interna del joven.







