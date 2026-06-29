Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
FBL-WC-2026-MATCH42-FRA-IRQAFP
Moataz Bellah El Hadedy

Traducido por

El Liverpool se fija en Bradley Barcola como alternativa a Yan Diomande, ya que el extremo del RB Leipzig parece decantarse por el PSG en lugar de dar el salto a la Premier League

Fichajes
Liverpool
Premier League
B. Barcola
Y. Diomande
RB Leipzig

El Liverpool ha cambiado de objetivo tras la decisión de Yan Diomande de fichar por el París Saint-Germain. Ahora baraja la opción de contratar a Bradley Barcola, también del PSG, para sustituir a Mohamed Salah.

  • Diomande se decanta por el Parc des Princes

    El fichaje de Diomande por el Liverpool se ha complicado: el extremo de 19 años, revelación del RB Leipzig, está cerca del campeón de la Ligue 1. El atractivo de París ha pesado más que el interés de los Reds, sobre todo tras su buen Mundial.

    Según Footmercato, el PSG confía en cerrar un acuerdo con el Leipzig en los próximos días. La alta exigencia económica del club alemán enfrió a Liverpool, que no quiso pagar más de su valoración interna del joven.



    • Anuncios
  • France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Los Reds se fijan en Barcola como principal alternativa

    Con Diomande rumbo a la Ligue 1, el Liverpool se fija en Barcola, según Sky Sports. El extremo de 23 años lidera la lista de fichajes de Anfield y su perfil encaja para suceder a Salah, sobre todo tras la llegada de Víctor Muñoz.

    Su situación en el PSG es compleja: aunque es muy valorado, su futuro es incierto porque no ha jugado los partidos clave. Se decepcionó al no entrar en el once que venció al Arsenal en la final de la Liga de Campeones, lo que alimenta las dudas sobre su continuidad con Luis Enrique.

  • Posible salida de Barcola

    El PSG no quiere deshacerse de Barcola, pero podría venderlo este verano. Con solo dos años de contrato, es la última oportunidad de obtener una buena suma si el extremo no renueva. El club no lo dejará marchar por poco, pero no bloqueará su salida si llega una oferta adecuada.

    Arsenal ha mostrado interés, pero sus prioridades parecen estar en otro lado. Mientras el mercado se calienta, Liverpool parece el más decidido a poner a prueba la firmeza del PSG, especialmente si Barcola regresa de la concentración con la selección sin tener claro su papel en la plantilla.

  • Paris Saint-Germain Trophy ParadeGetty Images Sport

    La trayectoria de Barcola en el PSG, plagada de trofeos

    Barcola fichó por el París Saint-Germain en verano de 2023 por 45 millones de euros. Desde entonces ha jugado 152 partidos, marcado 39 goles y dado 37 asistencias. Con el PSG ha ganado 12 títulos, incluidos dos Champions y tres Ligue 1.

    En la fase de grupos del Mundial, marcó un gol a Senegal y dio una asistencia ante Noruega con Francia.