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El Liverpool se enfrenta al Tottenham, mientras que el Manchester United se mide al Brighton en la Carabao Cup
Partidazos a la vista en la tercera ronda
Según Sky Sports, el sorteo de la tercera ronda de la Carabao Cup ha deparado una serie de emocionantes enfrentamientos nacionales, encabezados por el duelo entre Liverpool y Tottenham Hotspur en Anfield. El sorteo incluye hasta seis posibles cruces entre equipos de la Premier League, lo que ofrece a los aficionados grandes choques desde el inicio.
Manchester United recibirá a Brighton en Old Trafford en una repetición del enfrentamiento de la pasada temporada en la FA Cup, donde Brighton eliminó a Manchester United. Mientras tanto, Arsenal visitará a Ipswich Town, y Sunderland se enfrentará a Hull City en otro duelo ya confirmado entre equipos de la máxima categoría. Everton también se prepara para recibir a Wolverhampton Wanderers en un partido que promete ser muy competido.
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Los equipos europeos quedaron separados durante el sorteo
Los ocho equipos implicados esta temporada en competiciones europeas, entre ellos el Manchester City y el Aston Villa, fueron separados deliberadamente en el sorteo de la tercera ronda.
El Manchester City ha quedado emparejado en casa con el Norwich City, mientras que el Aston Villa viajará para enfrentarse al Coventry City en un derbi de las Midlands. El Chelsea recibirá al Leeds United si logra superar al Luton Town en su eliminatoria pendiente de la segunda ronda. En otros partidos, el Newcastle United viajará a Londres para medirse al Millwall. El Fleetwood Town, que es el único equipo de cuarta categoría que sigue en la competición, recibirá al Sheffield United por un puesto en la cuarta ronda.
La segunda ronda concluye el jueves
Antes de que comience la tercera ronda, las eliminatorias pendientes de la segunda ronda deben completarse el jueves. Mientras el Chelsea se enfrenta al Luton Town, el West Ham United espera al ganador del duelo entre el Fulham y el AFC Wimbledon. Los equipos que superen con éxito estos últimos encuentros completarán el cuadro de 16 partidos de la siguiente fase. El sorteo ha dejado mucho interés, con el Bradford City emparejado con el Leyton Orient tras su victoria en la tanda de penaltis sobre el Burnley. El Brentford también se enfrentará al Reading, mientras los clubes de toda la English Football League buscan asegurarse una histórica trayectoria copera.
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¿Qué les espera ahora a los clubes?
Los partidos de la tercera ronda de la Carabao Cup se disputarán durante las semanas que comienzan el 7 y el 14 de septiembre. Los cinco clubes de la Premier League que participan en la Champions League jugarán sus encuentros durante la segunda semana para adaptarse a sus apretados calendarios europeos. Los entrenadores empezarán ahora a preparar a sus plantillas para estas cruciales eliminatorias, a medida que se intensifica el calendario nacional.
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