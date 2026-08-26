El Liverpool se enfrenta al Tottenham, mientras que el Manchester United se mide al Brighton en la Carabao Cup

Según Sky Sports, el sorteo de la tercera ronda de la Carabao Cup ha deparado una serie de emocionantes enfrentamientos nacionales, encabezados por el duelo entre Liverpool y Tottenham Hotspur en Anfield. El sorteo incluye hasta seis posibles cruces entre equipos de la Premier League, lo que ofrece a los aficionados grandes choques desde el inicio.

Manchester United recibirá a Brighton en Old Trafford en una repetición del enfrentamiento de la pasada temporada en la FA Cup, donde Brighton eliminó a Manchester United. Mientras tanto, Arsenal visitará a Ipswich Town, y Sunderland se enfrentará a Hull City en otro duelo ya confirmado entre equipos de la máxima categoría. Everton también se prepara para recibir a Wolverhampton Wanderers en un partido que promete ser muy competido.