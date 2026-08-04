El Liverpool rechaza una opción de recompra de 70 millones de libras por Jarell Quansah pese a la creciente crisis de lesiones en defensa

La decisión de no ir a por Quansah llega en un momento especialmente complicado para el nuevo técnico Iraola. El entrenador admitió recientemente que está «corto» de opciones en defensa cuando se acerca la campaña de la Premier League.

Todo apunta a que Joe Gomez se perderá el inicio de la temporada después de verse obligado a retirarse durante una victoria por 4-2 en pretemporada sobre el Sunderland. Su repentina ausencia no hace más que agravar los problemas ya existentes en la zaga. Los jóvenes Jeremy Jacquet y Giovanni Leoni, muy bien valorados, siguen recuperándose de lesiones de larga duración, lo que deja a la plantilla muy escasa de centrales con experiencia.