AFP
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El Liverpool rechaza una opción de recompra de 70 millones de libras por Jarell Quansah pese a la creciente crisis de lesiones en defensa
El Liverpool ignora la cláusula de recompra de Quansah
El Liverpool no tiene previsto activar la cláusula de recompra de Quansah en el Leverkusen, a pesar de que actualmente atraviesa una grave crisis de lesiones en defensa antes del inicio de la nueva temporada. El club de Anfield tiene una opción contractual para volver a fichar al internacional inglés por 70 millones de libras, exactamente el doble de la cantidad que recibió cuando lo vendió el verano pasado. Sin embargo, talkSPORTasegura que reforzar otras zonas de la plantilla se considera actualmente una prioridad mucho mayor para la cúpula de Anfield.
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Iraola lidia con una defensa en cuadro
La decisión de no ir a por Quansah llega en un momento especialmente complicado para el nuevo técnico Iraola. El entrenador admitió recientemente que está «corto» de opciones en defensa cuando se acerca la campaña de la Premier League.
Todo apunta a que Joe Gomez se perderá el inicio de la temporada después de verse obligado a retirarse durante una victoria por 4-2 en pretemporada sobre el Sunderland. Su repentina ausencia no hace más que agravar los problemas ya existentes en la zaga. Los jóvenes Jeremy Jacquet y Giovanni Leoni, muy bien valorados, siguen recuperándose de lesiones de larga duración, lo que deja a la plantilla muy escasa de centrales con experiencia.
Los fichajes millonarios siguen apartados
Liverpool invirtió con fuerza en su defensa a principios de este año, al acordar un paquete de 60 millones de libras con el Rennes por Jacquet. El jugador, de 21 años, todavía siente «algunas molestias» por una grave lesión de hombro, lo que significa que el nuevo dorsal 5 del club aún no ha debutado.
Mientras tanto, Leoni, de 19 años, fichado desde el Parma como sucesor a largo plazo de Virgil van Dijk, no juega desde que sufrió una lesión del ligamento cruzado anterior en su debut en la Carabao Cup el pasado septiembre. El club también perdió a Ibrahima Konate, que se marchó gratis al Real Madrid en junio, lo que debilitó aún más sus efectivos defensivos.
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El segundo entrenador, incorporado al entrenamiento
Con Van Dijk disfrutando actualmente de un descanso prolongado, las opciones bajo mínimos de Iraola quedaron completamente al descubierto en la reciente derrota por 4-2 ante el Leeds en pretemporada. El adolescente Ifeanyi Ndukwe, que no podrá jugar partidos oficiales por problemas con el permiso de trabajo, se vio obligado a formar pareja en el centro de la defensa con el lateral izquierdo natural Luke Chambers y con Mor Talla Ndiaye, de 18 años.
La escasez es tan grave que, según se informa, el segundo entrenador Tommy Elphick ha sido incorporado a las sesiones de entrenamiento para completar efectivos mientras el Liverpool continúa con su desesperada preparación de pretemporada.
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