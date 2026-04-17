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El Liverpool quiere fichar a un centrocampista de la Premier League por 80 millones de libras, mientras que el futuro de Alexis Mac Allister en Anfield es incierto
Gran interés por Wharton, la estrella del Palace
Según talkSPORT, Liverpool se suma a la puja por Wharton, internacional inglés de 22 años que ha despegado en Selhurst Park. Crystal Palace pediría al menos 80 millones de libras por él.
El equipo de Arne Slot busca refuerzos para el centro del campo, pues el futuro de varios jugadores aún es incierto. Aunque Ryan Gravenberch y Dominik Szoboszlai ya son fijos en el once, los directores deportivos Richard Hughes y Michael Edwards quieren seguir elevando el nivel técnico del plantel.
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La incertidumbre sobre Mac Allister y Jones
El interés del Liverpool en Wharton crece por la incertidumbre sobre Mac Allister: el campeón mundial fue clave en el título de la Premier, pero este curso no ha brillado. Con solo dos años de contrato restante, los Reds deben planificar su futuro.
Además, el canterano Curtis Jones podría marcharse pronto, ya que el Inter —que ya mostró interés en invierno— podría volver a intentar ficharlo este verano. La serenidad y solidez de Wharton en la posesión lo convierten en el candidato ideal para cubrir cualquier posible vacío.
El Manchester United y el Real Madrid se enfrentan
Fichar a Wharton no será fácil para el club de Merseyside, pues su archirrival, el Manchester United, también lo quiere. Los «Diablos Rojos» planean renovar el mediocampo tras la salida de Casemiro y con Bruno Fernandes a un año de acabar su contrato. Además, el Real Madrid también sigue al jugador.
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El Palace, decidido a mantenerse firme
Aunque el jugador quiere probar un nivel superior, el Crystal Palace quiere retener a Wharton. Tras las salidas de Michael Olise, Eberechi Eze y Marc Guehi, el club londinense no quiere perder a otra estrella a menos que se pague su alta valoración.