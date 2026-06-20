El Liverpool presentará una megaoferta de 86 millones de libras por la estrella del RB Leipzig, Yan Diomande, tras el rechazo de su primera oferta

Según el Liverpool Echo, el Liverpool quiere fichar a Diomande por 86 millones de libras (100 millones de euros), lo que lo convertiría en uno de los traspasos más caros del club. Las conversaciones con el RB Leipzig se intensificaron el jueves, cuando los Reds buscaron reforzar su ataque con la nueva dirección técnica.

Pese a las astronómicas cifras que se barajan, informaciones de Alemania apuntan a que una primera oferta ya ha sido rechazada. El Leipzig quiere retener al jugador de 19 años y presiona para que firme un nuevo contrato con una cláusula de rescisión considerable.