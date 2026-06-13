AFP
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El Liverpool prepara una respuesta firme tras los rumores que vinculan a Rio Ngumoha con el Bayern de Múnich, pues el joven talento ha generado especulaciones de traspaso indeseadas
Los Reds preparan una importante oferta contractual para Ngumoha
Según Football Insider, Liverpool quiere asegurar la continuidad de Ngumoha y, apenas cumpla 18 años, negociará un nuevo contrato con él. Aunque firmó su primer vínculo en septiembre, el club busca actualizar sus condiciones para reflejar su valor en la plantilla.
El club está inquieto por rumores de Alemania que apuntan al Bayern de Múnich como interesado en el extremo zurdo. Fuentes consultadas señalan que Liverpool, frustrado por esos rumores, busca blindar al jugador y evitar su salida de la Premier League.
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La era de Iraola supone un nuevo comienzo para la joven promesa.
La pasada temporada fue irregular para Ngumoha: debutó en la FA Cup 2024-25, marcó dos goles y dio una asistencia en 29 partidos, en la que fue la última campaña de Arne Slot como técnico. Su talento no se duda, pero se rumoreaba frustración por sus pocos minutos con Slot. La llegada de Andoni Iraola puede ser un punto de inflexión: con contrato hasta 2028, Ngumoha ahora entra en una plantilla que el nuevo técnico evaluará y en la que los jóvenes tendrán más oportunidades.
Además, debutó con la selección absoluta de Inglaterra en la victoria por 1-0 ante Nueva Zelanda en la preparación para el Mundial, aunque no viajará al torneo. Su valor nunca ha sido tan alto. Para Iraola, el veloz extremo es pieza clave de su proyecto, siempre que el club acalle los rumores de traspasos.
Se avecinan cambios más amplios en la plantilla del Liverpool
Fichar a Ngumoha es prioritario, pero el club vive una profunda transición en otras posiciones. Tras la marcha de Ibrahima Konaté, el futuro de Alisson Becker es incierto.
Iraola duda si necesita un guardameta que se adapte a su estilo de alta intensidad, y la próxima ventana de fichajes se anuncia muy activa tras las salidas de Mohamed Salah, Andy Robertson y Konate. En este contexto, retener a Ngumoha es vital para un club que prefiere formar estrellas mundiales antes que venderlas a rivales europeos.
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El Liverpool confía en Ngumoha para impulsar una revolución en la plantilla
La temporada 2025-26 del Liverpool fue decepcionante: acabó quinto en la Premier League y solo se clasificó para la Liga de Campeones en la última jornada. Además, cayó en cuartos de final de la Liga de Campeones y la FA Cup, y fue eliminado en cuarta ronda de la Carabao Cup. Por ello, el club planea una renovación total de la plantilla y Ngumoha podría convertirse en una de sus principales estrellas.