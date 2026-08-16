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El Liverpool prepara una nueva oferta por Bradley Barcola mientras la actividad del Paris Saint-Germain despeja el camino para un traspaso de 145 millones de libras esterlinas
La actividad de fichajes del PSG alimenta el optimismo en Anfield
El Liverpool se dispone a presentar una nueva oferta por Barcola la próxima semana, y en el club de la Premier League crece la confianza en poder cerrar un acuerdo. La entidad de Merseyside ha mantenido conversaciones con el Paris Saint-Germain durante todo el verano, pero ahora un avance parece más cerca que nunca tras la confirmación del PSG del fichaje de Mika Godts procedente del Ajax.
La operación por el joven extremo belga, que podría alcanzar los 47 millones de libras, se considera un preludio directo de la salida de Barcola del Parque de los Príncipes.
La llegada de Godts añade aún más competencia a una delantera del PSG ya saturada, en la que figuran jugadores como Khvicha Kvaratskhelia y Desire Doue. Según se informa, esta llegada de talento ha convencido a la cúpula del Liverpool de que la operación puede cerrarse, pese a las fricciones previas en torno a la valoración del jugador.
Aunque el gigante francés se ha mantenido firme en una tasación de alrededor de 145 millones de libras, la necesidad de equilibrar la plantilla y el deseo del jugador de tener minutos garantizados en el primer equipo podrían forzar un compromiso en los próximos días.
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Barcola, excluido mientras se intensifican los rumores sobre su salida
La especulación sobre el futuro de Barcola alcanzó esta semana un punto álgido cuando el jugador de 23 años se quedó fuera por completo de la convocatoria. El delantero fue una ausencia destacada en los últimos compromisos oficiales del PSG, una señal clara de que su etapa en la capital francesa se acerca a su fin.
El experto en fichajes Fabrizio Romano avivó aún más estas informaciones al señalar que el jugador ni siquiera estuvo en el banquillo del Paris Saint-Germain en su encuentro más reciente, lo que confirma que el Liverpool sigue en conversaciones activas para llevarlo a Anfield.
Esta exclusión sigue la línea del progresivo apartamiento del jugador por parte de Luis Enrique, que optó por alinear de inicio a Maghnes Akliouche en la victoria sobre el Aston Villa en la Supercopa de la UEFA, mientras Barcola se quedó como suplente sin jugar. Se dice que el internacional francés está interesado en el traslado a Inglaterra, sobre todo porque busca dar continuidad a una temporada en la que se consolidó como uno de los jóvenes talentos más ilusionantes de Europa.
El Arsenal se queda atrás en la carrera por el francés
La noticia de la inminente oferta del Liverpool supondrá un duro golpe para el Arsenal, que también mantiene desde hace tiempo su interés por el delantero. El equipo de Mikel Arteta había seguido de cerca la situación, pero las informaciones apuntan a que el Arsenal no está dispuesto a igualar el astronómico precio fijado por el PSG.
A día de hoy, el Liverpool parece haber tomado ventaja sobre su rival nacional y se ha situado como el principal pretendiente de un jugador que brilló con Francia durante su camino hasta las semifinales del Mundial a principios de este verano.
Para el Liverpool, la llegada de Barcola supondría toda una declaración de intenciones para su nuevo entrenador, Andoni Iraola. Tras haber cerrado ya los fichajes de Victor Munoz, procedente de Osasuna, y de Ronald Araujo, cedido por el Barcelona, la incorporación de un extremo de primer nivel se considera la pieza final del puzle.
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Iraola busca profundidad de plantilla antes del inicio de la temporada
Con la nueva campaña de la Premier League a solo una semana de arrancar, Iraola está desesperado por añadir profundidad a una plantilla que actualmente parece corta en varias áreas clave. Las salidas de jugadores experimentados como Andy Robertson e Ibrahima Konate como agentes libres han dejado huecos en la unidad defensiva, pero al entrenador le preocupan igualmente sus opciones en el último tercio.
El fichaje de Godts por el PSG fue el catalizador que necesitaba el Liverpool, ya que las 30 contribuciones de gol del belga en la Eredivisie la temporada pasada lo convertían en un sustituto indiscutible para el saliente Barcola.
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