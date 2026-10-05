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Liverpool v Fulham - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Yosua Arya
Traducido por

El Liverpool prepara una enorme doble ofensiva de 115 millones de libras sobre rivales de la Premier League para solucionar su gran crisis defensiva

Fichajes
Liverpool
M. Kayode
K. Schade
Brentford
Premier League

El Liverpool sigue de cerca a las estrellas del Brentford Michael Kayode y Kevin Schade ante un posible gran doble movimiento. El club de Merseyside está estudiando un paquete de 115 millones de libras para reforzar su ataque y resolver los crecientes problemas defensivos en el lateral derecho.

  • El Liverpool prepara una ofensiva de 115 millones de libras por un jugador del Brentford

    El Liverpool ha convertido al lateral de Brentford Kayode en un objetivo prioritario de cara a 2027, con el internacional italiano, muy bien valorado, firmemente en su radar. Según CaughtOffside, el club de Merseyside también sigue activamente a su compañero Schade mientras estudia lanzar una gran doble operación.

    Kayode ha sido una revelación desde que cambió la Fiorentina por el oeste de Londres en calidad de cedido inicialmente en enero de 2025. Tras un traspaso permanente por 15 millones de libras ese verano, el jugador de 22 años se ha consolidado como uno de los defensas más fiables de la Premier League. Aunque Arsenal y Tottenham también siguen de cerca al versátil lateral derecho, es el Liverpool quien está mostrando el interés más fuerte.

  • Brentford v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    El lateral moderno definitivo

    La brillante adaptación de Kayode al fútbol inglés le ha valido elogiosas comparaciones con Aaron Wan-Bissaka. Sin embargo, la estrella del Brentford está considerada un jugador superior con el balón, ya que emprende con frecuencia carreras de gran desgaste para activar ataques y superar líneas rivales.

    El internacional italiano, con dos partidos, también está muy bien considerado por su solidez defensiva y su versatilidad posicional, ya que tiene la capacidad de cubrir el lateral izquierdo con total naturalidad si es necesario. Además, el Brentford ha utilizado de forma constante el saque de banda largo de Kayode como una potente arma ofensiva. Dada su juventud, existe una firme convicción de que se convertirá en un lateral de auténtica élite en las próximas temporadas.

  • Schade amplía las opciones en ataque

    Las ambiciones del Liverpool van mucho más allá de reforzar la defensa, ya que el delantero Schade también está firmemente en su punto de mira. Según se informa, el director deportivo Julian Ward está preparando un movimiento importante por el jugador de 24 años en el próximo mercado de fichajes de enero.

    Schade ha disfrutado de un brillante inicio de temporada, con tres goles en sus primeras cinco apariciones ligueras. Aunque el Brentford ha abierto conversaciones para intentar asegurar la continuidad del internacional alemán con un contrato mejorado, no alcanzar un acuerdo podría desencadenar una oferta rápida desde Anfield.

    Una doble operación por Kayode y Schade representaría una inversión enorme, que podría costarle al Liverpool hasta 115 millones de libras en total. Se espera que el Brentford exija al menos 60 millones de libras por Schade, mientras que el contrato de Kayode se extiende hasta 2032, lo que sitúa su precio entre 51 y 55 millones de libras.

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  • Liverpool v Fulham - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Cómo resolver el dilema defensivo de Iraola

    Asegurar el fichaje de Kayode supondría un impulso importante para el técnico del Liverpool, Andoni Iraola, que actualmente lidia con una creciente preocupación en el lateral derecho. Jeremie Frimpong no ha logrado sustituir adecuadamente a Trent Alexander-Arnold, y Conor Bradley sigue de baja por una lesión de larga duración en la rodilla.

    Por ahora, todavía no se han producido negociaciones concretas por Kayode. Sin embargo, es muy probable que esa situación cambie el próximo año si el Liverpool decide ir formalmente a por su principal objetivo.

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