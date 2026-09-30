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El Liverpool prepara un gran golpe en el mercado de fichajes por un prometedor talento mexicano de 17 años
El Liverpool sigue a un prodigio mexicano
Liverpool sigue de cerca a la joven promesa mexicana Mora mientras se acerca a un posible traslado a Europa el próximo verano. El mediapunta de 17 años ha despertado un gran interés entre varios de los clubes más importantes del continente.
El club de la Premier League está siguiendo activamente su evolución en el Club Tijuana. Según Football Insider, un traspaso en enero se considera complicado, lo que hace mucho más probable una salida en verano. Según se informa, el conjunto de la Liga MX planea desprenderse de su activo más valioso al final de la temporada actual. Este calendario le da al Liverpool la oportunidad de planificar cuidadosamente su estrategia por el adolescente.
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Los grandes clubes siguen de cerca a la estrella emergente
Las impresionantes actuaciones de Mora lo han situado firmemente en el radar de los grandes clubes de Europa. Real Madrid, Barcelona, Paris Saint-Germain y Bayern de Múnich están siguiendo, según se informa, al talentoso centrocampista.
Liverpool podría afrontar una competencia considerable si decide intensificar su interés en los próximos meses. Sigue a Mora desde su irrupción en Tijuana, pero su reputación, que crece rápidamente, significa que no está solo en su admiración.
El adolescente ha firmado un inicio de campaña notablemente fuerte en la Liga MX. Ya suma cinco goles y una asistencia en solo siete apariciones con el club de su infancia.
Tijuana asegura su futuro con un nuevo acuerdo
Sus estelares actuaciones a nivel nacional no han hecho más que aumentar el interés por sus servicios en toda Europa. Este sobresaliente estado de forma deja al Tijuana en una posición extraordinariamente sólida para negociar una tarifa de traspaso potencialmente lucrativa.
Se entiende que el club mexicano considera el próximo verano como el momento ideal para asegurarse un importante paquete financiero por su canterano. Recientemente protegió su valor al conseguir su firma en un nuevo contrato de larga duración. El actual acuerdo de Mora está previsto hasta 2029, lo que otorga al Tijuana la máxima ventaja en cualquier negociación futura.
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Las normas de la FIFA retrasan el traslado a Europa
La edad del joven ha desempeñado un papel importante a la hora de definir sus opciones inmediatas de traspaso. La normativa de la FIFA le impide estrictamente fichar por un club europeo antes de cumplir 18 años, el 14 de octubre.
Esa restricción tan rígida significa que Liverpool y sus rivales quizá tengan que esperar hasta el próximo verano para realizar un movimiento serio. Esta demora forzosa da a los clubes competidores tiempo de sobra para reforzar su propio interés.
La decisión de Tijuana de apuntar a una salida en verano podría ofrecer a Liverpool una ventana clara para intentar cerrar un acuerdo. Sin embargo, el futuro de Mora sigue siendo incierto, y se espera que continúen siguiendo de cerca su progresión de cara al próximo mercado de fichajes.
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