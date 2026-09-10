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Ipswich Town v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Yosua Arya

Traducido por

El Liverpool, pendiente del estado físico de Cody Gakpo tras una frustrante nueva doble alerta por lesión

C. Gakpo
Liverpool
Premier League
A. Iraola

El delantero del Liverpool Cody Gakpo ha sido descartado para el partido contra el Atlético tras sufrir molestias en el aductor en su anterior encuentro. El entrenador Andoni Iraola no puede garantizar que el atacante, en gran estado de forma, se recupere a tiempo para el crucial partido de liga del sábado contra el Fulham en Anfield.

  • Gakpo se pierde el choque contra el Atlético

    El Liverpool se vio obligado a afrontar su estreno en la fase de liga de la Champions League contra el Atletico sin contar con los servicios de Gakpo. El neerlandés estuvo completamente ausente de la convocatoria tras perderse la crucial sesión de entrenamiento del martes.

    El entrenador Iraola confirmó más tarde que el atacante sufrió molestias en ambos aductores tras su anterior partido completo. Aunque el cuerpo técnico no considera que se trate de una lesión grave y de larga duración, las molestias fueron lo bastante intensas como para dejarle completamente fuera del partido, que el Liverpool ganó por 2-1.

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  • Liverpool FC v Como Calcio - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Iraola explica la ausencia de Gakpo

    A pesar del frustrante contratiempo entre semana, el entrenador del Liverpool sigue siendo optimista con respecto al estado físico general de Gakpo de cara a lo que viene. Sin embargo, el extraordinariamente escaso tiempo de recuperación antes de los próximos partidos del fin de semana ha generado un importante quebradero de cabeza para el cuerpo técnico.

    «No lo sé [si estará de vuelta para el Fulham]. Espero que sí, pero no lo sé. No tiene una lesión propiamente dicha, pero el otro día terminó con molestias en ambos aductores», declaró Iraola en la página web oficial del club.

    «Esperábamos contar con él hoy, [pero] no ha sido posible. No es gran cosa, pero el problema es que volvemos a jugar aquí dentro de dos días y medio».

  • El sensacional estado de forma, frenado por pequeñas molestias

    La ausencia de Gakpo interrumpe un inicio de campaña realmente fulgurante a las órdenes de su nuevo entrenador. El dinámico atacante ya suma un gol y unas impresionantes tres asistencias en solo sus tres primeros partidos de la temporada.

    Su reciente y eléctrica forma incluyó jugar los 90 minutos completos el viernes por la noche. En esa dominante actuación, asistió dos veces a su compañero Alexander Isak para ayudar al Liverpool a asegurar una cómoda victoria por 2-0 sobre el Ipswich Town.

    Reconociendo el exigente desgaste físico de su plantilla, Iraola señaló: "Creo que ahora es un momento de recuperación en estos dos días. Veremos cómo ha terminado Bradley, cómo está Cody [y] si puede darnos algunos minutos. Si no, Rio, Victor, creo que hoy todo el mundo ha hecho un gran esfuerzo.

    "Necesitamos recuperarnos, necesitamos reagruparnos y pensar porque en dos días y medio volvemos a jugar aquí [contra el] Fulham, es otro partido muy importante para nosotros. Así que espero que podamos tener a Cody con nosotros, pero no puedo garantizarlo".

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    Carrera contrarreloj para el Fulham

    El Liverpool afronta ahora un giro increíblemente rápido en el calendario, ya que se prepara para recibir al Fulham en la liga en Anfield el sábado. El equipo médico del club tendrá que seguir de cerca la recuperación de Gakpo durante los dos próximos días.

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