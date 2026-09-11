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cm grafica stankovic inter
Emanuele Tramacere

Traducido por

El Liverpool no renuncia a Stankovic: la oferta rechazada en la operación Jones y un nuevo intento en camino

Inter Milán
Liverpool
A. Stankovic

Aleksandar Stankovic sigue siendo un objetivo prioritario del Liverpool para el futuro del centro del campo.

El verano que ha vivido Aleksandar Stankovic ha sido sin duda complicado a nivel emocional. Después de que el Inter recomprara sus derechos federativos, devolviéndolo al club al ejecutar la cláusula de 23 millones incluida en los acuerdos con el Brujas, el hijo de Dejan ha vivido por un lado la emoción de haber llegado por fin al primer equipo del Inter, del que es aficionado desde niño, y por otro la certeza de que hay muchísimos clubes dispuestos a gastar mucho por él.

Entre ellos también estaba el Liverpool, que, como reveló en Inglaterra TeamTalk, no solo intentó lanzarse a por él este verano con el Inter, sino que lo sigue muy de cerca de cara a un nuevo intento en los próximos mercados de fichajes.


  • La oferta en la operación Jones

    El Liverpool hizo un intento concreto por Stankovic durante el verano, precisamente en el transcurso de los ya mencionados contactos en los que el Inter llevó adelante durante mucho tiempo el cortejo, que luego llegó a buen puerto, para comprar a título definitivo precisamente a los Reds al centrocampista inglés Curtis Jones.

    En esos diálogos la directiva de los Reds intentó regalarle el ex Brujas a Andoni Iraola, pero al final recibió dos noes: el primero del Inter, que no aceptó la oferta de una cesión con una importante obligación de compra al final de la temporada, y el segundo del jugador, que al final optó por retirarse él mismo del mercado para intentar darse y vivir el sueño de jugar en San Siro con la camiseta del Inter puesta.

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  • NUEVA EMBESTIDA EN CAMINO

    Al final, el Liverpool ha ascendido al primer equipo a Trey Nyoni y está intentando potenciar a su joya, pero de cara a los próximos mercados de fichajes, informa TeamTalk, no dejará de seguir los progresos de Stankovic, cuánto espacio le garantizará realmente Cristian Chivu y si habrá margen para arrebatárselo al Inter antes del verano de 2027, cuando en cualquier caso seguirá siendo un objetivo de mercado.



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