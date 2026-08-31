Getty Images Sport
Traducido por
El Liverpool «no confía» en Alexander Isak mientras se destaca un gran problema en Anfield para la estrella de 125 millones de libras
Un comienzo titubeante en Anfield
El internacional sueco se incorporó al Liverpool procedente del Newcastle United el verano pasado en un traspaso de 125 millones de libras. Sin embargo, su campaña de debut en Anfield se vio muy lastrada por las lesiones, lo que limitó al delantero a solo cuatro goles en toda la temporada.
Isak se estrenó en la actual campaña en el empate 2-2 del sábado contra el Nottingham Forest. A pesar de lograr ver puerta, el delantero pareció desconectado del resto del equipo. El exguardameta del Manchester City Joe Hart cree que el actual planteamiento táctico del Liverpool bajo Iraola deja al delantero completamente aislado.
- Getty Images Sport
Hart destaca la conexión perdida
En declaraciones a BBC Sport, Hart señaló un marcado contraste entre la exitosa etapa de Isak en el Newcastle y sus dificultades actuales en Merseyside. El comentarista apuntó que el delantero era el gran punto de referencia en St James' Park, donde los centrocampistas sabían por instinto dónde estaba y jugaban con total confianza.
"Está claro que el Liverpool todavía no ha encontrado la manera de jugar con Alexander Isak", señaló Hart. "En el Newcastle todo pasaba por él.
"Eso se debía a una cuestión de confianza que habían construido con el tiempo: su centro del campo sabía exactamente dónde estaba y ni siquiera necesitaban levantar la cabeza porque él iba a estar ahí esperando.
"En el Liverpool esa confianza simplemente no existe en este momento. Nadie lo siente y él no es ese punto central, lo que está haciendo que parezca perdido y aislado".
Hart también lanzó una advertencia directa a Iraola en relación con la enorme inversión. Instó al técnico a construir su sistema ofensivo en torno al sueco o a encontrar una solución táctica alternativa. Y añadió: "Andoni Iraola tiene que tomar algunas decisiones importantes. ¿Construye su equipo a su alrededor [Isak] o intenta encontrar una solución diferente dentro de su plantilla? En mi opinión, tiene que comprometerse con lo que ha hecho el club al invertir tanto en Isak.
"No tiene sentido fichar a estos jugadores si luego no los vas a utilizar correctamente ni a jugar en función de sus puntos fuertes. Nadie duda de la calidad de Isak, simplemente están en una especie de encrucijada en este momento".
Isak sigue siendo positivo pese a las dificultades
A pesar de las críticas, Isak sigue siendo optimista. Al valorar el frustrante empate ante el Forest, el delantero elogió el espíritu de lucha de su equipo y su determinación de no rendirse nunca. Sin embargo, reconoció su mal inicio de partido y criticó su costumbre de encajar justo después de ganar impulso con un gol.
Al reflexionar sobre el empate ante el Forest, Isak dijo: "Creo que no hay ningún problema en cuanto al espíritu de lucha y a no rendirse nunca. Creo que también lo demostramos la semana pasada. Obviamente, hoy también empezamos bastante mal el partido. Cuando cogimos impulso al marcar un gol, ahí es donde tenemos que ser mejores, creo, porque otra vez hoy encajamos bastante rápido después de eso".
- Propaganda Photo
Semanas cruciales por delante para Isak
Iraola debe decidir rápidamente si integrar por completo a Isak como el indiscutible punto focal de su ataque o modificar su sistema táctico para dar cabida a las fortalezas más amplias de la plantilla. Desbloquear el verdadero potencial del delantero sueco será vital para convertir empates frustrantes en victorias valiosas.
La evolución del planteamiento del Liverpool se someterá a pruebas inmediatas en los próximos días. El Liverpool se enfrenta este viernes al Ipswich antes de regresar a Anfield para arrancar su campaña en la Champions League contra el Atlético de Madrid.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias